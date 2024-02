LA TESTIMONIANZA. Dalla scuola ai campi: "Meglio dirigere che giocare»

All’incontro organizzato nella sede della Delegazione Provinciale di Milano della Federcalcio hanno partecipato anche alcuni giovani “fischietti“, parte dei quali hanno optato per il doppio tesseramento calciatore-arbitro, usufruendo del regolamento in vigore da qualche anno. "Ho cominciato arbitrando le partite a scuole con i miei compagni perché non mi andava di giocare - ha raccontato uno dei direttori di gara presenti - Ho visto che mi divertivo e allora ho voluto provare l’esperienza sui campi da gioco. Sono contento di ritrovare qui alcuni dei dirigenti che ho incrociato di recente", ha detto il sedicenne fischietto della sezione di Milano, a dimostrazione del buon rapporto che si è creato con una parte dei rappresentanti delle società. Quelli che hanno voluto portare una testimonianza per arricchire il dibattito e mettersi nei panni dell’arbitro. "I più giovani, le ragazze e gli stranieri sono spesso i più penalizzati, è penoso sentire commenti e insulti di un certo genere. Serve comprensione", ha aggiunto Pietro Gentili, dell’AIA di Abbiategrasso.

M.T.