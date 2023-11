La Viareggio Cup del 2024. Il torneo torna a Carnevale. Palagi e il Cgc fanno festa:: "Valorizzata la tradizione»

La Viareggio Cup torna nel periodo del Carnevale cittadino, come da noi de La Nazione anticipato il 13 ottobre scorso. Torna così un binomio da sempre vincente, col Torneo che ritrova la sua “collocazione naturale“. E così per quanto la nominazione ufficiale sia oramai quella di Viareggio Cup... adesso si potrà a tutti gli effetti tornare a (ri)chiamarla "Coppa Carnevale".

La 74ª edizione della Viareggio Cup si svolgerà da lunedì 12 a lunedì 26 febbraio 2024. La manifestazione torna dunque a disputarsi nel suo periodo canonico, nel bel mezzo del Carnevale (le cui date prossime sono dal 3 al 24 febbraio)... tant’è vero che il Torneo è stato conosciuto in tutto il mondo come Coppa Carnevale di Viareggio. Questo “ritorno alle origini“ è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità della Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha accolto le istanze presentate dal consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori di Viareggio.

Le squadre impegnate nel campionato nazionale Under 18 potranno rinviare le partite previste in calendario in quel periodo. La Viareggio Cup del 2024 dunque non sarà più per squadre maschili Primavera (che erano state riportate nella scorsa edizione che andò in scena dal 20 marzo al 3 aprile 2023, con la finalissima Sassuolo-Torino disputata allo stadio “Ferracci“ di Torre del Lago). La rassegna sarà infatti riservata alle formazioni Under 18 (composte quindi da ragazzi nati dopo il 1° gennaio 2006), con la possibilità di poter utilizzare tre “fuoriquota“ del 2005 e cinque prestiti (non potranno essere “fuoriquota“). Quindi in questo senso è un ritorno al 2022. Le Primavera, che fino al 2018 compreso erano state un habitué, purtroppo sono tornate solo nel 2023. Il torneo di Viareggio poi si è abbassato agli Under 18 nel 2019, nel 2022 (dopo la pausa totale di due anni causa Covid nel 2020 e 2021) e ora sarà così anche nel 2024.

Pure il crescente torneo femminile si giocherà durante il periodo di Carnevale: la 5ª edizione della Viareggio Women’s Cup si disputerà infatti da martedì 13 a martedì 20 febbraio 2024. In questo caso la manifestazione sarà riservata sì invece alla categoria Primavera, quindi alle ragazze nate dopo il 1° gennaio 2005, con tre “fuoriquota“ del 2004 e la possibilità di usufruire di cinque prestiti. Campioni in carica qui sono le ragazze del Milan che vinsero la finale del 27 marzo scorso al “Buon Riposo“ di Pozzi contro la Rappresentativa femminile Under 19.

"Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti della storia della nostra manifestazione – ha detto il presidente del Cgc Viareggio Alessandro Palagi – consentendoci un ritorno al passato con la valorizzazione di un tradizionale appuntamento calcistico, in particolar modo il ministro dello sport Andrea Abodi ed il presidente della Figc Gabriele Gravina oltre a tutti gli altri dirigenti calcistici federali". Sicuramente questo ritorno nella collocazione temporale all’interno delle date del Carnevale (... anche se in realtà la finalissima del Torneo 2024 sarà due giorni dopo la chiusura delle sfilate, con l’ultimo corso mascherato in Passeggiata previsto per sabato 24 febbraio) comunque sarà emozionante, con tocco di sana nostalgia: che bello rivedere le tante squadre (di cui molte straniere) con il loro abbigliamento ufficiale mischiarsi tra la folla durante i corsi del Carnevale rendendo il tutto ancor più colorato.

Nelle prossime settimane poi da parte del Cgc saranno rese note le date del sorteggio dei gironi e della presentazione ufficiale della 74ª Viareggio Cup e della 5ª Viareggio Women’s Cup. La curiosità come sempre sale per conoscere i nomi delle squadre partecipanti (si spera ci siano tante big) e quante saranno. E poi sapere su quali campi si giocherà, con particolare attenzione per la sede della gara inaugurale e della finalissima. Oltre alla conferma tv della Rai.