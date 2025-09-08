La vigilia. Il ct: "Ripartiamo con intensità. Orgogliosi per le azzurre del volley»

Sono due squadre diverse, l’Estonia è molto fisica, Israele è di qualità, di transizione. C’è un dato: nelle ultime sette hanno fatto sei vittorie e un ko, e con la Norvegia non meritavano di perdere. Hanno questa dote, ti possono far male in transizione. Non sarà facile e serve portare rispetto.

Rino Gattuso (nella foto) sa che l’entusiasmo per la vittoria all’esordio da ct può portare su una strada scivolosa. Ripartiamo dalle nostre certezze – dice – dall’intensità, dal voler fare la partita, dal giocare nella loro metà campo, ma facciamo attenzione in transizione. Penso di aver detto una cosa importante: mi spiace averli beccati nel nostro girone perché sono una squadra che gioca bene e che ci può mettere in difficoltà. Il resto lo sappiamo tutti: fa male vedere quello che sta succedendo, persone e bambini che lasciano la vita, più di questo non voglio dire. Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro. C’è tanto rispetto e c’è tanto dolore.

Gattuso è poi tornato in conferenza sul tema del doppio attaccante, con Kean e Retegui già titolari in coppia contro l’Estonia. I due giocheranno ancora insieme? Magari con Kean ad allargarsi un po’ di più: "Ci può stare – ha confermato Gattuso -. si parla solo di cercare un po’ di equilibrio in più, secondo me Kean e Retegui lavorano molto bene insieme, riescono a farsi trovare, ad andare in profondità ma anche a legare il gioco. Vedo voglia e partecipazione nei ragazzi, ora deve durare a lungo".

In ottica mondiale, il ct si complimenta con il volley femminile per il trionfo: "E’ stata una gioia immensa, tutti noi in aereo abbiamo gioito per gli ultimi punti. Siamo orgogliosi".