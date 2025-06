La Vigor attende la risposta di Giuseppe Magi per la panchina

La Vigor aspetta una risposta da Giuseppe Magi. L’attesa terminerà sabato prossimo, al più tardi domenica. L’ ora della verità, poi si saprà chi siederà sulla panchina vigorina nella prossima stagione.

Stavolta non sono voci, chiacchiere della piazza. Sono certezze, confermate dal direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni che afferma: "Ho incontrato Magi, gli ho proposto il nostro piano, illustrando minuziosamente il progetto Vigor - spiega il ds -. Si è preso qualche giorno per riflettere, anche se conosce bene la nostra realtà. Dovrà prima confrontarsi con il Montecchio e valutare le altre offerte che gli sono arrivate, da quanto ne so sono davvero tante".

Inutile girarci intorno, Magi è da tempo promesso sposo della Vigor ed i rossoblu di Senigallia hanno un asso nella propria mano, ovvero la possibilità di garantire all’allenatore di Pesaro il salto di categoria: il ritorno in quarta serie in un ambiente che lo apprezza. Moroni specifica anche alcuni aspetti che hanno accompagnato queste settimane silenziose, ma ricche di spunti di riflessione.

"Non ho mai contattato nessun allenatore sinora, vorrei che questo fosse chiaro - spiega -. Con Magi ci siamo sentiti telefonicamente prima dell’appuntamento in presenza, ma nulla più. Personalmente non amo i casting… Abbiamo atteso qualche giorno in più perché Giuseppe Magi è la nostra prima scelta e sino a qualche giorno fa era ancora impegnato nei playoff di Eccellenza. Entro la fine del weekend la Vigor avrà il suo allenatore: ad oggi siamo perfettamente nei tempi, ma non possiamo rischiare di arrivare in ritardo nell’allestimento della rosa, da qui la decisione di avere una risposta entro domenica - spiega il direttore sportivo della Vigor -. Ciò non significa che il verdetto, affermativo o negativo che sia, non possa arrivare prima".

In queste settimane si è ripetuto fino allo sfinimento che la società avrebbe definito il budget, scelto il tecnico e poi i giocatori. Se la Vigor attende Magi, significa che il primo punto è risolto, o almeno dovrebbe.

"Stiamo portando avanti i piani come avevamo previsto - conclude Moroni -. Il budget può sempre essere implementato, la società incontrerà gli sponsor in questi giorni e non smette mai di cercare nuove opportunità".

La dirigenza è al lavoro, Moroni invece attende Magi. Tutto lascia pensare che alla fine ci sarà il lieto fine, ma nessun colpo di scena può essere escluso.

