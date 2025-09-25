La Vigor naufraga con l’Ostiamare. Stesa da un tuffo di testa nel finale

ostiamare

1

vigor senigallia

0

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua, Tesauro (35’st Menichelli), Piroli, Giordani, Orfano, Buono, Greco, Spinosa, Badje (41’st Gueye), Lazzeri (45’st Pontillo), Vianni (35’st Vagnoni). All. D’Antoni

VIGOR (3-5-2): Novelli, Tomba (21’st Beu), Magi Galluzzi, Urso, De Marco, Pandolfi, Gambini, Tonelli (37’st Subissati), Shkambaj, Balleello (25’st Caprari), Alonzi (25’st Pesaresi). All. Magi

ARBITRO: Pascali di Pistoia

RETI: 44’st Gueye (O)

NOTE: ammoniti: Giordani (O), Midio (O), Gueye (O), Pesaresi (V), Subissati (V)

Un’altra beffa nel finale. La Vigor combatte, ma sul più bello subisce il gol dell’Ostiamare incappando così in un’altra sanguinosa sconfitta, la seconda consecutiva.

I rossoblu, al momento, sono a corto di soluzioni ed evidenziano due serie problematiche: la chiara difficoltà in zona gol, visto che anche a Lido di Ostia il reparto avanzato è apparso decisamente poco incisivo, ed una pessima gestione dei finali di gara. Le sensazioni della vigilia, relative ad un possibile cambio di modulo, vengono confermate. Mister Magi sceglie di giocare con gli esterni più alti e Magi Galluzzi in mezzo alla difesa a dar man forte a Tomba e Urso. In mezzo al campo viene confermato in blocco il terzetto titolare composto da Pandolfi, Tonelli e Gambini, con quest’ultimo costretto a stringere i denti per superare il dolore all’alluce.

In attacco, infine, torna Alonzi al fianco del giovane Balleello che si accomoda in una posizione più centrale, quindi più consona alle sue caratteristiche.

La prima chance del match capita ai locali, dopo appena 3 minuti di gioco, ma Vianni grazia Novelli da ottima posizione.

La Vigor è incerottata e prudente, ma non rinunciataria. La manovra appare fluida nel primo tempo tant’è che i rossoblu sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni, la più ghiotta con Balleello che non trova la mira per battere Vertua.

Nel complesso però sono poche le chance per sbloccare l’equilibrio. A metà ripresa il tecnico pesarese cambia volto all’attacco, inserendo in un sol colpo Caprari e Pesaresi nella speranza di trovare il guizzo che non arriva. Più propositiva e tenace la compagine laziale che all’ultimo assalto impartisce ai senigalliesi una dolorosa punizione. A pochi istanti dal 90esimo infatti, la retroguardia vigorina viene presa alla sprovvista, dimentica Gueye che tutto solo si tuffa e di testa batte Novelli. La gara termina tra lo sgomento e l’evidente delusione degli oltre 50 tifosi rossoblu giunti nel Lazio. Dalla Vigor è legittimo aspettarsi qualcosa in più, imputare tutte le colpe alla sfortuna sarebbe riduttivo.

Nicolò Scocchera