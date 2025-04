La Vigor Senigallia si prepara al derby decisivo per la salvezza

La Vigor chiama a raccolta il popolo rossoblu. C’è un conto da chiudere e per quanto la spinta della curva, della gente di Senigallia, sia forte, molto dipenderà dai ragazzi di Antonioli. Serviranno concentrazione, determinazione e voglia di vincere al cospetto di una rivale che di certo non regalerà nulla: il sogno playoff del Fossombrone è alla portata, il testa a testa con l’Ancona più vivo che mai, in sostanza la compagine di Fucili non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro.

Per ora non trapela nulla dall’ambiente rossoblu, ad oggi gli unici indisponibili risultano: Rotondo, che ha chiuso anzitempo la stagione a causa della rottura del perone, Beu a causa della lunga squalifica che lo estromette dal rush finale e Mori. Poco altro traspare, mister Mauro Antonioli è assorto nei suoi pensieri, sta cercando la Vigor migliore e sfrutterà ogni secondo a sua disposizione per raggiungere un successo che significa salvezza. Questa mattina si saprà qualcosa in più, ma la rifinitura sarà a porte chiuse, come d’abitudine, prima di ogni derby. Una scelta che non è mai andata giù ai tifosi rossoblu, ma in questa fase della stagione nessuna incomprensione può distrarre dall’obiettivo. "Tutti sappiamo quanto è importante la gara di domenica, non possiamo far altro che puntare alla vittoria. Siamo pronti per la battaglia sportiva che ci attende – sottolinea Sergio Gonzalez, centrocampista della Vigor -. Solo i 3 punti ci permetterebbero di salvarci una volta per tutte, senza più patemi. Sto bene e sono felice di quanto fatto finora, il mio lavoro ed i miei traguardi sportivi li voglio dedicare alla mia famiglia che vive in Spagna ed ai miei amici. Il loro supporto è importante, il sostegno di chi mi vuol bene mi carica in vista di grandi appuntamenti. Siamo tranquilli – continua lo spagnolo -. Giochiamo di fronte al nostro pubblico, i tifosi sono sempre stati il dodicesimo uomo in campo nel corso della stagione. Chiudere i conti domenica, davanti e insieme a loro, sarebbe la cosa più bella". Gonzalez è sempre più il leader di un gruppo che deve solo pensare a vincere. Durante la gara del "Bianchelli" però, molti tifosi senigalliesi seguiranno con attenzione anche gli aggiornamenti dagli altri campi. Civitanovese- Recanatese, Isernia – Avezzano e Sora – L’Aquila sono le gare che riguardano più da vicino le sorti della squadra di Antonioli. Ma la Vigor deve pensare a sé, deve solo pensare a vincere e chiudere la pratica salvezza.

Nicolò Scocchera