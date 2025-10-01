La Vis a Campobasso senza Stellone e Zoia

Quello casalingo contro il Gubbio è stato un pareggio che oltre a tanta autostima ha portato in dote alla Vis diverse sanzioni. Oltre alla squalifica per una giornata di Zoia, a causa della rivedibile espulsione per doppia ammonizione, salteranno la trasferta di Campobasso anche mister Stellone e il direttore sportivo Michele Menga. Per il primo la squalifica è stata causata, secondo il giudice sportivo, da "una condotta irriguardosa (che gli è costata l’espulsione ndr) al settimo minuto della ripresa nei confronti dell’ arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti e contestarne l’operato"; per Menga l’espulsione e la seguente inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in tale ambito fino all’ 11 ottobre è invece dovuta ad una protesta eccessiva, al ventunesimo della ripresa, nei confronti dell’ arbitro e per una reiterazione di tale comportamento anche dopo la notifica del provvedimento. Sanzioni che per la Vis non si concludono qui. Da segnalare infatti anche un’ammenda di 500 euro alla società per uno striscione e un coro, ripetuto per due minuti a metà ripresa da parte di circa la metà della sua tifoseria della Tribuna Prato, contro le forze dell’ordine. Le altre sanzioni riguardano: Livorno (ammenda di 900 euro),Sambendettese(ammenda di 300). Tra i giocatori Alessandro Pellegrino del Pineto squalificato per tre giornate, e Francesco Nunziantini della Torres squalificato per una.

Designazione. Sarà Gabriele Restaldo di Ivrea a dirigere Campobasso-Vis alle 17:30 di sabato. L’arbitro, alla sua quarta stagione in C, ha già incontrato nella scorsa annata sia i molisani che i biancorossi. Se l’unico precedente con i pesaresi, pareggio casalingo per 1 a 1 contro il Pineto, era stato caratterizzato dall’ elevato numero di ammonizioni, ben otto, in terra molisana il suo ricordo non evoca belle sensazioni. I rossoblù nella scorsa stagione lo avevano infatti incrociato in due circostanze e nessuna di esse si è conclusa positivamente. Il pareggio ad Ascoli è stato infatti seguito da una brutta sconfitta casalinga contro l’Entella. Sabato ad accompagnarlo nella direzione di gara ci saranno Fabio Cantatore e Daniele De Chirico, entrambi della sezione di Molfetta, rispettivamente come primo e secondo assistente, Mattia Nigro di Prato come quarto ufficiale e Francesco Tagliaferri di Faenza come operatore FVS.

Lorenzo Mazzanti