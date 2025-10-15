La Vis a Pontedera senza Di Paola

Senza Di Paola ma con una voglia matta di reagire. La Vis che si prepara alla trasferta di Pontedera sa che nonostante le assenze dell’ infortunato Paganini e dello squalificato Di Paola non potrà permettersi di replicare la scialba prestazione disputata nell’ultima gara contro la Torres e per farlo Stellone potrebbe introdurre diverse novità. Le assenze in mediana potrebbero essere infatti l’occasione per dar fiducia a uno tra Berengo o Mariani. Se il primo è stato l’unico, oltre al miracoloso Pozzi, ad essere elogiato da Stellone nell’ ultimo post partita, il secondo è reduce dalla prima presenza da titolare con la maglia azzurra dell’ under 18. Una prima volta in nazionale che per Mariani è durata settantuno minuti e che è stata oscurata dalla sconfitta di misura per 1 a 0 inflitta agli azzuri dall’Austria under 17. Il pesarese doc, galvanizzato da questa prestigiosa esperienza, potrebbe comunque essere l’uomo giusto per dare quella qualità in fase offensiva mancata nell’ ultima gara del Benelli. Una pericolosità che potrebbe non essere portata in dote da Giovannini, in dubbio dopo il problema al flessore che lo ha costretto al cambio dieci minuti dopo il suo ingresso in campo contro la Torres.

Designazioni. All’ "Ettore Mannucci" sarà invece Cristiano Ursini di Pescara ad arbitrare il posticipo di lunedì alle 20:30 tra Pontedera e Vis. Alla sua quarta stagione in C, Ursini può vantare un precedente con i pesaresi, la sconfitta casalinga in Coppa Italia nella scorsa stagione contro l’Arezzo, nessuno con il Pontedera. Ad accompagnarlo nella direzione di gara ci sarà Nirintsalama di Roma come primo assistente, Giovanni Celestino di Reggio Calabria come secondo, Mattia Nigro di Prato come quarto assistente e Roberto Palermo di Pisa come operatore FVS.

Giudice sportivo: ammende di 1200 euro al Livorno, 300 all’ Ascoli e di 200 a Ternana e Torres. Oltre a Di Paola sono squalificati per una giornata il mister della Sambendettese Ottavio Palladini e gli attaccanti Gabriele Bernardotto del Guidonia e Samuel Di Carmine del Livorno. In casa Vis Ceccacci entra in diffida.

Lorenzo Mazzanti