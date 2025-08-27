La Vis chiude il cerchio con altri due colpi. Tavernaro torna a casa ed arriva Beghetto

Altre due pedine in biancorosso, a chiusura del cerchio. A due giorni dal derby con il Rimini, la Vis può dichiarare ultimato (o quasi) il suo mercato estivo. E il quasi è riferito solo ad eventuali uscite, vista la necessità di sfoltire la rosa per rientrare obbligatoriamente nel limite di 23 elementi della lista professionisti. Alla corte di Stellone arrivano in prestito due calciatori particolarmente attesi: Federico Tavernaro e Andrea Beghetto. Il primo, fortemente voluto dal tecnico, va a completare il reparto di centrocampo. Inutili le presentazioni: per il bellunese, che pochi giorni fa era in panchina in Venezia-Bari 2-1, parlano le 36 presenze della scorsa stagione, playoff compresi, con un gol di fondamentale importanza a Rimini e 5 assist.

Andrea Beghetto è la sorpresa di fine mercato. Anch’egli a suo modo un jolly, va a rinforzare la difesa, dove può ricoprire diversi ruoli. Perugino, trent’anni, figlio d’arte (il padre Massimo è stato colonna del Vicenza di Guidolin), è reduce da un’annata divisa tra Vicenza e Lecco, con 19 presenze. La stagione della ripartenza dopo un terribile infortunio (rottura del tendine d’Achille) in maglia Venezia che l’ha tenuto lontano dai campi per sette mesi. In precedenza 8 stagioni fra Serie B (Perugia, Alessandria, Pisa, Frosinone, Spal) e A (Genoa e Frosinone). Con i ciociari il periodo migliore, fra il 2017 (Stellone era appena partito) e il 2021. Gli ottimi rapporti della Vis con il Pisa, proprietario del cartellino (scadenza 2026) hanno agevolato l’operazione: Beghetto arriva a Pesaro in prestito e la società toscana coprirà larga parte del suo notevole ingaggio. A differenza di Tavernaro, che arriva in un ambiente a lui familiare, avrà presumibilmente bisogno di qualche tempo in più per entrare a regime. La Vis Pesaro esce così dal mercato ampiamente rinnovata e ringiovanita: 13 i giocatori nuovi, senza contare i ritorni, a fronte di altrettante partenze. Ora bisogna tagliare: il primo indiziato, vista anche l’abbondanza nel reparto d’attacco, è il trequartista Leonardo Franchetti Rosada. La rosa appare comunque completa e competitiva per un campionato all’altezza.

Per la gara di venerdì sera con il Rimini, Stellone cavrà ertamente più possibilità di scelta. Non solo grazie ai nuovi acquisti. Il tecnico ritrova Nicastro e Di Paola che hanno scontato squalifica, e in attacco può contare anche su Ferrari che ha smaltito l’infortunio ed è rientrato in gruppo. Tonucci potrebbe tornare utile per la panchina, mentre Bove dovrà smaltire nei tempi la distorsione alla caviglia rimediata a Pineto e Zoia completare il percorso di riabilitazione dopo il trauma cranico subìto in coppa a San Benedetto.