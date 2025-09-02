La Vis chiude il mercato con due cessioni. Ebano al Sangiuliano, via anche Camarlinghi

La Vis chiude il mercato con due uscite: due ragazzi che scendono in D per giocare con più continuità. Il difensore Sebastiano Ebano, classe 2007, che ha debuttato in C nella trasferta di Pineto (subentrato a Bove), si trasferisce in prestito secco ai milanesi del Sangiuliano City; l’attaccante Giulio Camarlinghi, classe ’99, va ai toscani del Serravezza Pozzi. Mister Stellone l’aveva detto: dopo aver inserito pezzi importanti negli ultimi giorni (Giovannini, Beghetto, Tavernaro), era necessario sfoltire la rosa, anche per rientrare nei limiti della lista dei 23 calciatori professionisti. A questo punto l’organico biancorosso risulta al completo e la campagna si chiude con 15 arrivi (esclusi quelli poi girati in prestito) e altrettante partenze. E per Stellone ci sono ampie possibilità di scelta in tutti i reparti: Pozzi, Guarnone e Fratti in porta; Ceccacci, Di Renzo, Bove, Primasso, Tonucci, Zoia e Beghetto in difesa; Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Di Paola, Nina, Mariani, Forte, Berengo, Ventre e Tavernaro a centrocampo; Giovannini, Ascione, Bocs, Stabile, Ferrari, Jallow e Nicastro in attacco.

La squadra intanto ha ripreso la preparazione al V-Park di Villa Fastiggi in vista della trasferta di sabato sul campo dell’Arezzo di Bucchi, che marcia a punteggio pieno. Bove e Zoia ancora lavorano a parte, mentre Tonucci è rientrato in gruppo e dunque tornerà disponibile per un reparto rimasto a corto di uomini. In attacco, scontata la squalifica di Jallow, che oggi sarà fermato con ogni probabilità per due giornate.

Ultime di mercato. Fuga di giocatori dal Rimini, che per la gara di domenica con la Ternana, oltre a ritrovarsi senza uomini (saltati ieri diversi accordi per possibili arrivi), rischia di vedersi negato lo stadio Neri per morosità: potrà rimettervi piede solo quando salderà il debito contratto con il Comune. Garetto si trasferisce alla Ternana (triennale), bomber Parigi al Latina (biennale), Falbo al Ravenna, mentre Ubaldi rescinde per accasarsi alla Cavese. La Ternana ottiene inoltre dal Pisa il centrocampista Durmush in prestito e l’attaccante Dubickas definitivo; e dal Crotone il portiere D’Alterio. L’Ascoli ufficializza l’attaccante Gori (prestito dall’Avellino), il Ravenna mette sotto contratto Stefano Okaka. Il difensore Del Fabro, in uscita dall’Arezzo, si accasa al Giugliano. Il Pineto cede l’attaccante Gambale al Cerignola e prende in prestito dal Pescara il centrocampista 2006 Saccomanni. Il Perugia prende in prestito dal Parma il centrocampista finlandese Terrnava. Il difensore Armini dal Crotone passa in prestito al Campobasso, che si libera a sua volta di Mondonico (risoluzione). Il Guidonia ingaggia dal Foggia il centrocampista Tascone. Il Livorno cede in prestito l’attaccante Ndoye all’Aquila.