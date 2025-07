La Vis conferma Denis Tonucci. Sacrificio, maglia e appartenenza

"Non si tratta solo di un rinnovo sportivo: è la conferma di un legame profondo e autentico. Perché Denis Tonucci non è solo un giocatore esperto, un leader in campo e fuori. È figlio di questa città, è uno di noi, e dopo tanto girovagare a gennaio 2023 è finalmente tornato a casa. Denis incarna alla perfezione i valori della Vis Pesaro: appartenenza, sacrificio, rispetto e amore per la maglia. Il suo esempio è un faro per i più giovani, la sua presenza uno stimolo per tutto l’ambiente".

Parole al miele quelle usate dalla società per descrivere il rinnovo di Tonucci fino al 30 giugno 2026. La permanenza del classe 88 a Pesaro non è mai stata in discussione, l’idea di interrompere uno tra i pochi matrimoni romantici rimasti in un calcio sempre più mercenario non è neanche mai stata messa al vaglio. Un tifoso all’ interno del gruppo squadra, un portatore sano di esperienza per i giovani compagni: è questo ciò che Tonucci è per la Vis. Una società, quella vissina, intenzionata a toccare insieme a lui vette sempre più alte: "Proseguiamo, uniti, questo cammino mirando ad altre soddisfazioni ed emozioni. Nella nostra città, tra la nostra gente, per scrivere insieme un altro capitolo a tinte biancorosse". Dopo una lunga carriera nei campi della cadetteria Tonucci ha trovato in Pesaro la sua Itaca. Nato a Villa San Martino, Denis nel corso della sua carriera è arrivato a portare la sua pesaresità fino in oltralpe grazie ad una stagione con l’Ajaccio, per poi diventare ora una spalla affidabile su cui appoggiarsi per compagni e staff.

Punto di riferimento come in futuro lo sarà il V Park che intanto nella mattinata di domani sarà la sede della conferenza stampa di presentazione della maglia ufficiale del 2025/2026. Un importante momento di condivisione e ripartenza che oltre a celebrare gli otto anni consecutivi di Vis tra i professionisti, darà il via simbolico alla nuova stagione sportiva e offrirà una prima anteprima del nuovo centro sportivo, in attesa della sua inaugurazione ufficiale. All’ evento oltre al presidente Mauro Bosco saranno presenti anche i nuovi sponsor di maglia: Lorenzo e Francesco Campanelli per LC mobili S.p.A e la coppia Lorenzo Pizza-Simone Marinelli per l’ Italservice S.r.l. Una situazione festosa, quella vissina, agli antipodi con quella del Brescia. Nella giornata di ieri la Figc ha infatti definitivamente escluso il club che era in mano a Cellino dal campi professionistici, dando così fine ai 114 anni di storia.

Lorenzo Mazzanti