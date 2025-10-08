La Vis fa il record di giovani in Nazionale. Mariani con l’Italia e Bocs in maglia Lettonia

Non capita tutti gli anni di avere ben due giocatori in Nazionale. La Vis può dire di avere un parco giovani di prim’ordine e pazienza se questo significherà privarsene per una giornata. Domenica con la Torres i biancorossi infatti non potranno contare sui baby Mariani e Bocs, per i quali si apre una vetrina europea. Edoardo Mariani è stato convocato in Nazionale Under 18 per la doppia amichevole Austria-Italia, la prima persa a Vienna (1-0) la seconda in programma a Vienna, domenica 12 ottobre. Per il centrocampista si tratta della prima convocazione in assoluto in Azzurro.

Edoardo, classe 2008, è cresciuto in biancorosso affrontando le diverse categorie dall’Under 15 alla prima squadra. Dopo l’esordio tra i professionisti avvenuto il 27 aprile 2025 contro il Milan Futuro, Mariani ha trovato spazio nel gruppo guidato da mister Stellone dimostrando il suo valore. "Personalmente – ha ribadito al nostro giornale il calciatore – non posso che ringraziare società e mister per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Oltre a farmi esordire l’anno scorso, in questa stagione mi hanno dato l’opportunità per confermarmi. Sono molto soddisfatto dello spazio che mi è stato concesso". Per Mariani la Vis è una questione di famiglia, e gli ottimi sprazzi di partita giocati fino ad ora ne hanno messo in risalto le qualitò già emerse nel settore giovanile: "Ho sempre seguito la Vis e a partire dall’Under 15 ho avuto l’opportunità di iniziarne insieme un percorso che ora sta continuando in prima squadra. Sono molto grato alla società per avermi permesso di intraprendere, quest’anno la terza stagione in biancorosso". Una carriera precoce quella di Mariani: "Nel 2023 ho giocato nell’Under 16 pur essendo un under 17, quindi ho avuto modo anche di giocare in Primavera e di essere aggregato alla prima squadra". Le sue qualità hanno convinto subito Stellone: tecnica, visione di gioco, fisicità, tanta roba per un calciatore giovanissimo che è già finito nel mirino di club di categoria superiore ma che prima potrebbe dare una bella mano alla Vis quest’anno.

L’altra chiamata è arrivata per Roberts Bočs, che è stato convocato dalla Nazionale Under 21 della Lettonia per le gare di qualificazione ai Campionati Europei Uefa Under 21 che vedranno nell’estate del 2027 in Albania e Serbia la loro fase finale. La Lettonia, inserita nel Gruppo G, affronterà venerdì 10 ottobre la Georgia e il 14 ottobre la Grecia. Un calciatore che fino ad ora è stato impiegato poco dalla Vis ma che sicuramente potrà dare un valido contributo in un campionato lungo ed estenuante, con turni ravvicinati e, si spera, la lotteria dei playoff che già l’anno scorso ha evidenziato come una rosa lunga possa fare la differenza. Ieri sera Paganini si è sottoposto ad accertamenti, da valutare la sua disponibilitò per domenica, tutto ok invece per Tavernaro.