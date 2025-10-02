La Vis, il nonno, il calcio e l’anti-playstation. Tavernaro a Pesaro vuole diventare grande

È una crescita costante quella che Federico Tavernaro sta mostrando dal suo ritorno a Pesaro. Dopo un esordio tra i professionisti nella scorsa stagione vissuto da protagonista con i colori vissini, nel corso di quest’ estate Federico è rientrato nella società proprietaria del suo cartellino, il Venezia, per poi tornare a Pesaro, a titolo definitivo, nelle ultime ore di mercato. Dopo essere apparso tra i più vivaci nell’ultima gara contro il Gubbio Federico, a partire dalla prossima sfida di Campobasso, è intenzionato a render luminoso anche il proseguo della sua stagione.

Tavernaro, che gara si aspetta contro il Campobasso?

"Sarà indubbiamente una partita difficile anche perché il loro tifo gli darà una spinta in più. Dal canto nostro siamo desiderosi di replicare la grande prestazione disputata contro il Gubbio. Vogliamo rivivere a Campobasso le ottime sensazioni provate nella scorsa gara del Benelli ma sicuramente non sarà facile".

Come giudica questo avvio di stagione?

"È stato un inizio che non ha mantenuto le aspettative. Credo che abbiamo raccolto un po’ meno rispetto a ciò che avremmo meritato soprattutto nelle gare contro Pianese e Rimini. Pur impegnandoci sempre al massimo fin qui abbiamo fatto male nelle trasferte di Arezzo e Forlì ma nell’ultima contro il Gubbio, soprattutto in inferiorità numerica, abbiamo fornito ottime risposte creando anche diverse occasioni. I tifosi si aspettavano un avvio importante ma non è possibile fare paragoni alla squadra della scorsa stagione poiché abbiamo cambiato diversi interpreti e dal punto di vista fisico non ci siamo forse presentati ai nastri di partenza del campionato nelle condizioni ottimali. Ora però stiamo aggiungendo la giusta benzina per risultare pronti in vista dei prossimi impegni".

Come ha vissuto quest’ultima estate al Venezia?

"Per me è stata una preparazione importante. È stato infatti molto stimolante aver avuto l’opportunità di confrontarmi con grandi campioni. Mi ritengo un calciatore fortunato poiché la Vis, dimostrando sempre un grande interesse nei miei confronti, mi ha trasmesso tanta fiducia e per me questo aspetto è fondamentale. A Pesaro nella scorsa stagione ho vissuto, anche dal punto di vista personale, uno tra i miei anni migliori e le persone a me vicine lo sanno bene. In questa città si sta bene e sul campo il mio primo anno tra i professionisti è stato incredibile. Scegliere di tornare a Pesaro, dopo essermi trovato bene nella scorsa stagione, è stato per me un qualcosa di naturale".

A che età ha iniziato a giocare a calcio?

"Quando ho cominciato non avevo nemmeno cinque anni e la persona che mi ha spinto a iniziare è stato mio fratello. Vedendomi sempre con la palla tra i piedi, ha chiesto al suo mister il favore di farmi entrare nella squadra pulcini del suo club, la Feltrese. Il calcio è sempre stato per me un divertimento e arrivare al campo per allenarmi non è mai stato un peso".

Altre persone importanti per la sua carriera?

"Ho una famiglia straordinaria, molto unita. Oltre a ringraziare mamma, papà, fratello e nonna voglio dire grazie anche a mio nonno, grande tifoso del Milan. Per fatalità dopo pochi anni che lui è venuto a mancare, sono stato contattato dal Milan stesso (Tavernaro ha vestito tra il 2021 e il 2023 la maglia under 17 e 18 dei rossoneri ndr). Si trattava del periodo covid e a quell’ età ormai non credevo più di poter arrivare al professionismo. Sono convinto che il nonno mi abbia aiutato. Tuttavia se i miei zii e i miei cugini hanno sempre fatto per me tanti sacrifici, è stato mio padre quello che con più costanza mi ha accompagnato agli allenamenti e si è maggiormente sacrificato per fornirmi l’opportunità di avere le mie occasioni nel calcio".

Altre passioni oltre al calcio?

"Mi piace stare in compagnia poiché reputo le amicizie una componente fondamentale nelle vita. Divertirsi in compagnia degli amici è infatti la mia più grande passione. A dire il vero mi piace anche tutto lo sport in generale, no la PlayStation."

Lorenzo Mazzanti