La Vis in lotta per i playoff: sfida serrata con Arezzo e Pineto

Una medaglia di legno ambita come l’ oro. La Vis, a tre giornate dalla fine, si è infatti ritrovata all’ interno di un labirinto. Abituata per tutto l’arco della stagione a stazionare tra il quarto e la quinto posto, ad una considerevole distanza dalle inseguitrici, a causa del cospicuo rallentamento delle ultime nove partite, in cui ha raccolto otto punti, si è vista raggiungere sia dall’ Arezzo che dal Pineto. Se i toscani, nel recupero della trentaquattresima giornata, imponendosi a Pescara per 1-0 (grazie a una rete al novantatreesimo di Tavernelli) hanno finalizzato il sorpasso sui pesaresi, portandosi a +2; il Pineto a -1 è pronto a mettere la freccia. A separare gli uomini di Stellone dalla fase playoff, ci saranno tre compagini ormai certe di un posto ai playout. Lucchese, Milan Futuro e Spal si ritrovano nel medesimo ordine accodate dal sedicesimo al diciottesimo posto. A separare la Lucchese dalle altre due ci sono soltanto tre punti. Tuttavia Milan Futuro e Spal devono difendere un vantaggio di cinque lunghezze sul fanalino di coda Legnago, che in questo momento scenderebbe direttamente in serie D.

Questo equilibrio nei bassifondi della graduatoria potrebbe tuttavia essere stravolto da una Lucchese, che nella giornata di ieri, si è vista annullare sia la conferenza stampa del presidente Mancini che l’arrivo dei bonifici del trimestre arretrato. Una situazione dunque in costante evoluzione che se non risolta al più presto porterebbe il 16 aprile ad un’ ennesima penalizzazione in classifica per i toscani, dopo quella di sei punti inflittagli il 7 Marzo. Calendario più tranquillo per il Pineto che incontrando nell’ ordine Pianese, Entella e Rimini affronterà squadre dagli obiettivi già raggiunti. A non poter dormire sogni tranquilli è invece il Pescara. La squadra di Baldini, reduce da tre sconfitte consecutive, incontrerà nel suo cammino due squadre con il coltello tra i denti. Se il Gubbio, prossimo avversario degli abruzzesi, stazionando al decimo posto necessita di punti per difendere il suo pass ai playoff, il Legnago per evitare la retrocessione diretta dovrà mettersi alle spalle il Sestri Levante (che ha attualmente un punto in più). L’ultimo turno contro un Campobasso senza pretese sembra tuttavia l’impegno più comodo per i delfini. Entella (ad un punto dall’ aritmetica vittoria del girone), Lucchese e Pianese promettono invece delle ardue battaglie ad un Arezzo reduce da tre vittorie consecutive.

Lorenzo Mazzanti