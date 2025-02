La Vis nel fortino della sorpresa Pineto. Ternana e Torres hanno già "pagato"

Si prospetta un avvincente scontro in piena zona playoff domani alle 20,30 al Mimmo Pavone di Pineto. Dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Sestri Levante i biancorossi, al completo ad eccezione del lungodegente Bove, si dovranno infatti superare per tornare al successo. Il Pineto infatti ha dimostrato, già in diverse occasioni, che tra le mura amiche è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Sono ben sette i punti accumulati dagli abruzzesi nelle ultime tre gare casalinghe.

Oltre alla più recente vittoria contro il Legnago, i biancoazzurri avevano fermato Torres e Ternana. Se contro i sardi avevano risposto colpo su colpo alle offensive rossoblù guadagnando con merito il pareggio a reti bianche, contro la Ternana, non limitandosi al pari, hanno ottenuto l’intera posta in palio e non correndo particolari rischi avrebbero meritato addirittura qualcosa di più dell’1-0. Il 4-3-3 di mister Ivan Tisci è apparso in questa stagione in una sua duplice versione, una sorta di Dottor Jekyll e Mister Hyde. Cinico e impenetrabile in casa, fragile e vulnerabile in trasferta. L’ottavo posto ricoperto attualmente ne è la perfetta fotografia. Dei 38 punti attuali ben 25 sono stati ottenuti tra le mura amiche. Il leader tecnico e morale del gruppo è indubbiamente il classe 2000 Giovanni Bruzzaniti, a segno anche nel 1-1 del Benelli. L’ala sinistra, autore di 12 reti e 3 assist, primeggia infatti sia nel numero di reti che in quello di ultimi passaggi. Tuttavia in questo ultimo periodo il suo contributo non è più lo stesso. Contro la Vis sarà infatti intenzionato ad interrompere un digiuno realizzativo che prosegue da metà Gennaio. Ad affiancarlo, come riferimento centrale, non sarà però Luca Fabrizi. Il centravanti classe 98, in costante ballottaggio da inizio stagione con il suo coetaneo Diego Gambale, facendosi ammonire nell’ ultima giornata contro il Gubbio, ha fatto scattare la squalifica, che sconterà contro la Vis. Tuttavia la formazione di Tisci è intenzionata, proprio come gli uomini di Stellone, a riscattarsi dopo un ultimo weekend amaro. Se per i pesaresi rimane il rammarico di non aver sfruttato a pieno i passi falsi di Pescara e Ternana, per gli abruzzesi una falsa partenza di gara è risultata fatale. A Gubbio la prodezza del giovane centrocampista Luca Schirone e un ottimo secondo tempo non sono infatti bastati a rimediare un avvio scioccante.

Al primo minuto un errore del proprio portiere Francese Marone ha propiziato la rete di Tommasini mentre una roccambolesca autorete del difensore centrale Simone De Santis ha determinato al 25’ l’allungo umbro decisivo. Per quanto riguarda la gara di Venerdì i precedenti sono decisi nell’ affermare un unico risultato: il pareggio. Negli unici tre precedenti in Lega Pro, le due compagini si sono infatti sempre spartite equamente la posta in palio.

Lorenzo Mazzanti