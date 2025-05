La Vis perde lo sponsor Tecnoplast: Enzo Cammillini spiega la decisione

Nella stagione più bella della sua storia, la Vis perde lo sponsor più importante. Tecnoplast non sarà più sulle maglie biancorosse la prossima stagione. Enzo Cammillini, fondatore e coproprietario di Tecnoplast, tifoso della Vis e appassionato di calcio, ha detto basta.

Cammillini, dunque è vero che non rinnoverà l’abbinamento?

"Sì, è vero, era già tutto deciso da tempo"

Ma perché? Dopo un campionato così e con programmi importanti?

"Al di là di tutto, credo che ogni cosa abbia un inizio e una fine. Sono arrivato alla Vis nove anni fa quando eravamo in serie D e ho dato il mio contributo per nove stagioni consecutive. Credo possa bastare. Penso che la mia missione sia arrivata alla fine. Gli sponsor passano, la società resta, accade ovunque nel mondo dello sport"

Quando ha preso questa decisione?

"Già lo scorso anno avevo deciso di non rinnovare l’abbinamento, ma poi mi hanno pregato di restare e ho accettato. Poi tre mesi fa con una pec avevo informato la società del mio desiderio di interrompere il rapporto, di fermarci qui. L’ho fatto per correttezza, in modo che il club potesse avere il tempo di lavorare su un nuovo sponsor per il prossimo campionato"

Ma ha visto quanta visibilità su Sky e in televisione?

"Sì è vero, anche se questo non ha inciso più di tanto per la mia azienda. Ripeto, quando una storia è finita è finita, c’è un tempo per tutto"

Ha qualcuno da ringraziare?

"Certo, la società, la città e soprattutto i tifosi. Si è risvegliato un grande entusiasmo e questo è molto importante. Chi verrà dopo di me saprà fare anche meglio in termini di aiuto. Io penso di avere dato un buon contributo alla città"

Sponsorizzerà altre squadre con i budget che destinava alla Vis?

"No, non investirò nello sport e in altre società di calcio. Il budget che era pensato per la Vis dovrà servire per altri investimenti interni all’azienda. Sono soldi che andranno per Tecnoplast"

Lei è un ex calciatore seppure nel settore dilettantistico, appassionato di calcio, pensa che un giorno tornerà in questo mondo?

"Penso che quando andrò in pensione mi dedicherò alla mia passione, alla pesca, e potrò finalmente andare al porto a pescare due paganelli da cucinare con i carciofi"

Davide Eusebi