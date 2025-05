La Vis Pesaro continua il sogno playoff: Pontedera raggiunto ed eliminato

Pesaro,4 maggio 2025 - Al Benelli Vis Pesaro e Pontedera non vogliono svegliarsi dal sogno playoff. Il Pontedera per farlo deve vincere e infatti parte fortissimo. Dopo tre minuti è Nicastro a sventare sulla linea di porta un colpo di testa di Espeche derivante da un calcio di punizione da zona laterale. Passano dieci minuti ed è ancora il Pontedera a sfiorare il vantaggio. Corona dopo esser sfuggito in velocità a Coppola appoggia in direzione Migliardi che a botta sicura si vede respingere la sua conclusione da uno strepitoso Vukovic. Vis che alzando il baricentro e assicurandosi il costante pallino del gioco reagisce alla mezz'ora rendendosi pericolosa per vie aeree. Un Bove in versione assistman fornisce infatti una sponda prima a Coppola,che di testa non inquadra la porta e poi un cross a Zoia,che viene però rimpallato da Sala.

Pontedera che tuttavia sfonda al minuto quarantaquattro. Ancora una volta dagli sviluppi di una punizione laterale Guidi di testa fornisce la sponda a Corona che appoggia in rete. Nella ripresa è la Vis a dominare. Parte infatti subito forte con Coppola che dagli sviluppi di corner sfiora per due volte la rete. È poi Di Paola dal limite dell' area a chiamare Migliardi al miracolo con una conclusione potente e angolata. La Vis continua a premere sull' accelleratore assediando la trequarti toscana. Sfonda soltanto all' ultimo respiro quando Raychev mette al centro dell' area un pallone rasoterra. È Cannavo' a girarlo prodigiosamente in porta facendo esplodere il Benelli. La Vis potrà dunque continuare a sognare. Mercoledì se la vedrà in trasferta ad Arezzo,vincente in casa per 3-1 contro il Gubbio.

Il tabellino

Vis Pesaro - Pontedera

Reti: Corona 44', Cannavo' 48' s.t

Vis Pesaro( 3-4-2-1): Vukovic,Ceccacci (16 s.t Orellana), Coppola,Bove( 38' s.t Di Renzo), Cannavo', Paganini( 28's.t Lari), Pucciarelli,Zoia( 38's.t Tavernaro), Di Paola Nicastro, Okoro(28's.t Raychev) All.Stellone.

Pontedera( 4-2-3-1): Tantalocchi, Migliardi, Espeche,Moretti, Peretta, Ladinetti, Guidi, Sala,(27's.t Martinelli), Scacarabozzi,Vitali(40's.t Lipari), Corona(37' s.t Italeng) All. Menichini.

Arbitro: Andrea Zanotti da Rimini