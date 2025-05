La Vis Pesaro rompe il tabu ad Arezzo: vittoria storica nei playoff

Di fatto è la prima vittoria "certificata" della Vis ad Arezzo. La storia ne riporta un’altra, quella della stagione ’92-93 in C1, 0-1 firmato Zagati, ma l’Arezzo prossimo al fallimento non concluse il campionato e tutti i suoi risultati furono cancellati; la Vis perse 6 punti, avendo vinto anche al Benelli. Prima di questo playoff, 12 confronti ufficiali in terra toscana: 8 sconfitte e 4 pareggi. La Vis di Stellone fa così cadere un altro tabu.

Analogie storiche. Chi c’era ad Arezzo in occasione dello spareggio vinto col Rimini 25 anni fa ricorderà l’andamento di quella partita. La Vis di Arrigoni prima fece sfogare il Rimini poi mise a segno il colpo decisivo a metà ripresa. Idem la Vis di Stellone. Ortoli al 22’, Okoro al 27’. Stessa porta. Poi la corsa a far festa coi tifosi sotto la curva opposta.

Ritorno al gol. Alvin Obinna Okoro non segnava dal…girone d’andata. L’ultimo suo centro prima di Arezzo risale alla 19ª giornata, primo gol nel 2-1 del Benelli al Milan. Il digiuno è durato quasi cinque mesi, segnati anche da noie fisiche e dalla lunga squalifica. Ora la gioia che ripaga di tutto. E che fa anche capire perché a gennaio era un pezzo forte del mercato. Per l’attaccante italo-nigeriano classe 2005, di proprietà del Venezia, è il quinto centro stagionale.

Rigori al vento. Di Paola alto, Pattarello fuori. Due specialisti che fanno cilecca. La Vis in questa stagione ha calciato 4 rigori: 3 a segno (Nicastro, Molina, Di Paola in campionato), uno no (Di Paola, playoff). In precedenza Di Paola in maglia Vis aveva calciato due rigori, entrambi a segno. Pattarello in questa stagione ha calciato 7 rigori, l’errore è arrivato dopo 6 centri su 6 nella stagione regolare.

Giudice sportivo. Ammende: Pescara 4.000 euro, Catania 2.500, Crotone 1.000. Allenatori: una giornata Modesto (Atalanta). Preparatori: una giornata e 500 euro Maggioni (Atalanta). Calciatori: una giornata Guccione (Arezzo), Obric (Atalanta), Simeoni (Pianese), Vassallo (Renate).