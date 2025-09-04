La Vis ritrova la sua bandiera: Tonucci c’è. Ad Arezzo contro la favorita per la serie B

Per fermare un Arezzo che dopo essersi rivelato re sul mercato si sta replicando sovrano anche sul campo la Vis sta lavorando al V Park a ritmi serrati. Stellone per Arezzo ritroverà Tonucci, in ballottaggio con Di Renzo per una maglia dal primo minuto, ma non potrà contare ne su Jallow, squalificato per due giornate, ne su Zoia e Bove poiché ancora non al meglio.

Nei toscani oltre all’ assenza al centro della difesa di capitan Marco Chiosa squalificato, ci sarà anche quella del centrocampista Jacopo Dezi ancora alle prese con un’infiammazione al ginocchio. La squadra di mister Bucchi è artefice di una partenza con tre vittorie di fila che ad Arezzo non si vedeva dalla stagione 2008-2009. Questo sprint iniziale ha permesso ai toscani di ritrovarsi soli al comando della classifica in campionato e con una qualificazione al secondo turno di Coppa Italia Serie C già in tasca. Per scardinare una difesa apparsa ermetica nelle prime due giornate contro Forlì e Pontedera Stellone dovrà scegliere su quale coppia d’attacco riporre la propria fiducia. Se Nicastro sembra esser certo di una maglia da titolare Stabile appare leggermente favorito su Tommaso Ferrari rientrato a pieno regime in gruppo soltanto da poche settimane.

Quest’ ultimo infatti ha saltato i suoi primi giorni di allenamento a Pesaro per un infortunio muscolare portato in dote dalla sua precedente esperienza con la Primavera del Pisa ed è stato costretto ad osservare dalla panchina le prime giocate di un Davide Stabile che di ritorno in biancorosso un anno e mezzo dopo ha già mostrato tutti i suoi progressi. Per questa gara dal coefficiente di difficoltà massimo si prospetta l’impiego dal primo minuto anche di Federico Tavernaro, che di ritorno da Venezia ha già dimostrato nel derby della settimana scorsa di essere al centro del progetto Stellone. Il tecnico lo aveva richiesto a gran voce come regalo degli ultimi giorni di mercato e la sua duttilità sarà utilizzata in questo caso sulla corsia destra, ancora priva di Zoia e troppo prematura per essere affidata ai recenti neo arrivati Andrea Beghetto e Alessandro Ventre.

Tifosi. Per sostenere i pesaresi sabato alle 17,30 allo Stadio Città di Arezzo i biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online Ticketone e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino alle ore 19:00 di venerdì 5 settembre. Per i residenti nella Provincia di Pesaro e Urbino sarà possibile comprare tagliandi solo ed esclusivamente nel settore ospiti. Il prezzo intero in curva Nord, contenente 800 posti, è di 12€ commissioni escluse, il ridotto(6-14 anni) è di 6 euro mentre per i bambini sotto i sei anni l’ingresso è gratuito.

Lorenzo Mazzanti