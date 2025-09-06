La Vis senza remore nella tana della capolista. Stellone: "Arezzo fortissimo, vincere i duelli"
Il tecnico sulla partita di oggi (17,30): "Loro hanno due squadre, noi dovremo fare una partita di sacrificio in tutte le zone del campo"
"Incontreremo la squadra più forte del girone ma andremo ad Arezzo consapevoli delle nostre potenzialità. Loro palleggiano bene ma noi attraverso una partita di sacrificio dovremo essere bravi a vincere i duelli in tutte le varie zone di campo. Fare bilanci dopo questa gara sarà comunque ancora troppo presto". Consapevole dei propri mezzi, l’allenatore della Vis Stellone andrà a giocarsi a viso aperto una gara contro il club che a suo dire "si è mosso meglio sul mercato mantenendo lo stesso allenatore e avendo già a disposizione una società forte e una tifoseria calda. Già l’anno scorso avevano un’ottima rosa ma quest’anno saranno la squadra da battere. Hanno due formazioni titolari e hanno già dimostrato le loro qualità nelle prime uscite stagionali. Ciò ha fornito loro anche un grande entusiasmo".
Le assenze ci sono ma Stellone non le teme : "Oltre alla squalifica di Jallow abbiamo Stabile con la febbre e sia Zoia che Bove ancora indisponibili. Disponendo di una rosa lunga abbiamo però già trovato i sostituti. Tavernaro, arrivato a Pesaro subito pronto dopo l’ottimo periodo di preparazione con il Venezia, domani sarà titolare. Tonucci e Ferrari, tornati in gruppo a pieno regime, sono pienamente recuperati". Ecco poi il bilancio dell’avvio stagionale: "Sono soddisfatto del cammino compiuto fin qui. La Vis nelle prime due gare ha concesso pochissimo e pur mantenendo il pallino del gioco ha creato meno di quello che è abituata a fare. Avendo modificato 14-15 elementi dovremo migliorarci sotto tanti punti di vista. Uno di questi è l’aspetto fisico e perciò le scelte che faremo ad Arezzo saranno propedeutiche a portare in forma alcuni giocatori rimasti ancora un po’ indietro". Resta però un rimpianto: "Dispiace non aver regalato la prima grande gioia stagionale alla nostra tifoseria vincendo contro il Rimini. La nostra gara è stata ottima ma il derby è stato compromesso al decimo da una svista arbitrale. Nonostante ciò eravamo riusciti a concedere pochissimo in inferiorità numerica rischiando addirittura di passare in vantaggio per poi risultare a corto di energie una volta ristabilitasi la parità".
Così in campo (stadio Città di Arezzo, ore 17:30)
AREZZO (4-3-3): Venturi, Renzi, Gilli, Gigli, Righetti(Tito), Mawuli, Guccione, Chierico, Pattarello, Cianci, Tavernelli. All: Bucchi A disp: Trombini, Galli, Meli, Arena, De Col, Dell’Aquila, Ferrara, Perrotta, Iaccarino Varela, Ravasio
VIS (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Di Renzo, Primasso, Tavernaro, Paganini, Pucciarelli, Vezzoni, Di Paola, Nicastro, Ferrari. All: Stellone A disp: Guarnone, Fratti, Tonucci, Ventre,Beghetto, Nina, Forte, Berengo, Bocs, Mariani, Franchetti, Ascione, Giovannini, Stabile
Arbitro:Alessandro Pizzi di Bergamo
Lorenzo Mazzanti
