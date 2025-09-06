La Vis senza remore nella tana della capolista. Stellone: "Arezzo fortissimo, vincere i duelli"

"Incontreremo la squadra più forte del girone ma andremo ad Arezzo consapevoli delle nostre potenzialità. Loro palleggiano bene ma noi attraverso una partita di sacrificio dovremo essere bravi a vincere i duelli in tutte le varie zone di campo. Fare bilanci dopo questa gara sarà comunque ancora troppo presto". Consapevole dei propri mezzi, l’allenatore della Vis Stellone andrà a giocarsi a viso aperto una gara contro il club che a suo dire "si è mosso meglio sul mercato mantenendo lo stesso allenatore e avendo già a disposizione una società forte e una tifoseria calda. Già l’anno scorso avevano un’ottima rosa ma quest’anno saranno la squadra da battere. Hanno due formazioni titolari e hanno già dimostrato le loro qualità nelle prime uscite stagionali. Ciò ha fornito loro anche un grande entusiasmo".

Le assenze ci sono ma Stellone non le teme : "Oltre alla squalifica di Jallow abbiamo Stabile con la febbre e sia Zoia che Bove ancora indisponibili. Disponendo di una rosa lunga abbiamo però già trovato i sostituti. Tavernaro, arrivato a Pesaro subito pronto dopo l’ottimo periodo di preparazione con il Venezia, domani sarà titolare. Tonucci e Ferrari, tornati in gruppo a pieno regime, sono pienamente recuperati". Ecco poi il bilancio dell’avvio stagionale: "Sono soddisfatto del cammino compiuto fin qui. La Vis nelle prime due gare ha concesso pochissimo e pur mantenendo il pallino del gioco ha creato meno di quello che è abituata a fare. Avendo modificato 14-15 elementi dovremo migliorarci sotto tanti punti di vista. Uno di questi è l’aspetto fisico e perciò le scelte che faremo ad Arezzo saranno propedeutiche a portare in forma alcuni giocatori rimasti ancora un po’ indietro". Resta però un rimpianto: "Dispiace non aver regalato la prima grande gioia stagionale alla nostra tifoseria vincendo contro il Rimini. La nostra gara è stata ottima ma il derby è stato compromesso al decimo da una svista arbitrale. Nonostante ciò eravamo riusciti a concedere pochissimo in inferiorità numerica rischiando addirittura di passare in vantaggio per poi risultare a corto di energie una volta ristabilitasi la parità".

Così in campo (stadio Città di Arezzo, ore 17:30)

AREZZO (4-3-3): Venturi, Renzi, Gilli, Gigli, Righetti(Tito), Mawuli, Guccione, Chierico, Pattarello, Cianci, Tavernelli. All: Bucchi A disp: Trombini, Galli, Meli, Arena, De Col, Dell’Aquila, Ferrara, Perrotta, Iaccarino Varela, Ravasio

VIS (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Di Renzo, Primasso, Tavernaro, Paganini, Pucciarelli, Vezzoni, Di Paola, Nicastro, Ferrari. All: Stellone A disp: Guarnone, Fratti, Tonucci, Ventre,Beghetto, Nina, Forte, Berengo, Bocs, Mariani, Franchetti, Ascione, Giovannini, Stabile

Arbitro:Alessandro Pizzi di Bergamo

Lorenzo Mazzanti