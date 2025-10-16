La Vis si consola con i due giovani Nazionali

In un periodo in cui la prima squadra non riesce a trovare quella continuità che aveva reso magica la scorsa stagione, la società biancorossa sa di poter contare su delle giovani leve che hanno già attirato su di loro le attenzioni del calcio internazionale. L’esempio più lampante è quello del classe 2008 Edoardo Mariani, un prodotto del vivaio vissino che da tempo ha dimostrato di avere numeri importanti, fin dal settore giovanile, prerogativa che ha confermato anche quando è stato chiamato in prima squadra.

Dopo esser già stato attenzionato da diversi club di Serie A, Roma e Atalanta su tutti, domenica scorsa il pesarese doc ha ben figurato all’esordio da titolare con la nazionale Under 18 ed è già pronto a mettersi in mostra in biancorosso lunedì alle 20:30 nella gara di Pontedera. La Vis, a partire dalla prossima sessione di calciomercato, per evitare di perderlo cercherà di far leva su un contratto rinnovato pochi mesi fa fino al 2028.

Problemi di mercato che non riguardano invece Roberts Bocs, che è arrivato in prestito dal Pisa fino al termine della stagione. Il lettone è subentrato nelle due mezz’ore finali dei match della sua nazionale Under 21 validi per la qualificazione agli europei. Un talento, quello dell’ esterno classe 2006, utilizzato da Stellone soltanto per mezz’ora all’ esordio stagionale in Coppa Italia contro la Sambendettese ma su cui tecnico e società ripongono molta fiducia per il proseguo del campionato.

Un sentimento, quello della fiducia, che può essere riposto anche nella squadra Primavera, abile a imporsi per 5 a 0 a Foggia. Gli Under 19 di mister Alberto Mariani hanno già dimostrato con alcuni loro elementi di avere tutte le carte in regola per ripercorrere le orme dell’ altro Mariani, Edoardo. Se il bomber 2006 Simone Consalvi è già costantemente aggregato alla prima squadra, il portiere 2009 Ludovico Tatò, dopo essere stato convocato da Stellone negli ultimi due ritiri estivi, è pronto a compiere a breve il grande passo tra i professionisti. Tra i più piccoli quello scorso è stato un weekend positivo anche per l’ Under 16, vittoriosa per 2 a 1 contro il Pontedera. Una vittoria, quella dei vissini di mister Andrea Evangelisti, che può fungere da esempio ai biancorossi più grandi, che proprio contro i granata vogliono ritrovare una vittoria mancante da oltre un mese.

Lorenzo Mazzanti