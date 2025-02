La Vis si è rinforzata pensando al futuro. Giovani emergenti nel segno della qualità

Sarebbe stato un peccato interrompere sul più bello questa favola biancorossa. In società ne erano consapevoli e fin dal primo giorno di gennaio hanno ribadito la volontà di trattenere tutti i pezzi pregiati. Come nel gioco degli sciangai, la volontà comune è stata quella di non alterare il perfetto equilibrio creatosi in gruppo e per farlo il direttore sportivo Michele Menga ha rispedito al mittente le tante proposte recapitategli da club di ogni categoria. Lo ha potuto fare grazie ad una invidiabile solidità societaria che ha rifiutato offerte a dir poco golose dedicandosi nelle ultime ore di mercato ad aggiungere ulteriori bastoncini colorati. Lo ha fatto con un occhio proiettato verso il futuro poiché i 5 nuovi acquisti sono tutti nati dopo il 2000.

Il nome che la settimana scorsa ha aperto il mercato in entrata è stato quello del portiere ventiquattrenne Alessio Pozzi, che dopo varie esperienze in Serie C, categoria in cui ha già collezionato 17 gettoni, è pronto a trovare stabilità a Pesaro. Con un contratto fino al 30 giugno 2026, l’ex di Carpi e Pistoiese scegliendo la maglia numero 1 ha già infatti dimostrato tutte le sue ambizioni future. Ambizioso lo è anche il secondo acquisto ovvero l’ala destra bulgara Adrian Raychev. Il classe 2006 è giunto a Pesaro in prestito dal Pisa e alla sua prima tra i convocati è già stato buttato nella mischia da mister Stellone. Nei sette minuti a lui concessi è riuscito a far trasparire tutta la tenacia e la vivacità che fin dai suoi esordi lo hanno caratterizzato. Tramite queste doti il bulgaro è riuscito ad emergere nella Primavera del Pisa, guadagnandosi fin dalla scorsa stagione una maglia da titolare tra le fila dei toscani e undici gettoni con la sua nazionale, distribuite tra under 16,17 e 19. Gli ultimi tre nomi sono invece stati ufficializzati solo nella giornata di Lunedì.

Se l’arrivo del difensore centrale Giovanni Di Renzo era cosa ormai risaputa poiché già arrivato a Pesaro da qualche giorno, quelli di Nicolò Lari e Matteo Schiavon si sono maturati a ridosso della chiusura del mercato. Con questi tre profili la Vis ha aggiunto un nuovo tassello per ogni reparto. Tuttavia se Di Renzo, giunto in prestito dal Venezia fino a giugno 2026, ha disputato una prima parte di stagione da titolare nel girone C con il Latina, per i due classe 2005 quella con i biancorossi sarà la prima esperienza tra i professionisti.

Matteo Schiavon, legatosi ai pesaresi fino al giugno 2027, ha infatti deciso di abbandonare dopo 10 anni la sua amata Venezia, squadra che per lui era diventata come una seconda pelle. Grazie alla sua versatilità potrà ricoprire varie posizioni nella mediana biancorossa, che in questa sessione di mercato, a titolo temporaneo, si è privata di Thiane, D’Innocenzo e Nina. Coetaneo di Schiavon lo è anche il giovane sostituto di Juan Molina: Nicolò Lari. Dopo la cessione in prestito alla Spal del bomber argentino, la Vis ha infatti formalizzato con un contratto fino al 2027 l’interesse verso l’ex centravanti del Varese. Dopo le 22 reti messe a segno in 53 presenze con la maglia dello Spezia under 17 e under 19, il classe 2005 ha confermato la sua vena realizzativa anche in questa prima parte di stagione coronando con 3 reti le 12 presenze in Serie D. E’ stato invece risolto con il Venezia il prestito di Busato.

Lorenzo Mazzanti