La Vis "toppa" a Forlì la gara del rilancio. Niente gioco e tre gol incassati nella ripresa

(4-3-3): Martelli; Manetti, Saporetti L. (23’ st Pellizzari), Elia, Cavallini; Scorza, Menarini, De Risio (23’ st Franzolini); Macrì (36’ st Ripani), Manuzzi (30’ st Petrelli), Farinelli (30’ st Coveri). All. Miramari. A disp. Calvani, Veliaj, Mandrelli, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini A., Ercolani, Graziani, Saporetti S.

VIS PESARO (3-4-2-1): Guarnone; Primasso, Di Renzo, Bove (1’ st Pucciarelli); Zoia, Paganini, Berengo (1’ st Nicastro), Beghetto (19’ st Tavernaro); Giovannini (19’ st Di Paola), Vezzoni; Jallow (36’ st Stabile). All. Stellone. A disp. Pozzi, Fratti, Tonucci, Nina, Ceccacci, Ferrari, Forte, Bocs, Mariani, Ventre.

Arbitro: Aldi di Lanciano.

Reti: 8’ st Macrì, 16’ st Menarini, 48’ st Petrelli rig., 50’ st Tavernaro.

Note: serata mite, terreno in discrete condizioni; spettatori 800 (200 pesaresi); ammoniti Manetti, Manuzzi, Berengo e mister Miramari; angoli 5-1; recupero 1’ + 5’.

Se il "Morgagni" è storicamente campo di magre per la Vis (9 sconfitte e un pari nelle ultime 10, unica vittoria 65 anni fa), molto è stato fatto per assecondare la statistica. Una delle peggiori versioni della squadra di Stellone ha toppato quella che doveva essere la partita del rilancio. Tre gol al passivo, ininfluente per quanto bellissimo quello di Tavernaro, prima di allora solo un tiro in porta. Su tutto, l’incapacità di fare gioco. E in questo si fa fatica a riconoscere il team autoritario e organizzato della scorsa stagione.

Biancorossi in doppia versione. La prima molto abbottonata, in un undici con 8 cambi rispetto alla gara con la Pianese e un debutto assoluto (Guarnone in porta), mentre Miramari si limita a due avvicendamenti. L’azzardo è nella rivoluzione degli uomini, l’assetto (una punta, Vezzoni con Giovannini sulla trequarti ma più spesso in copertura) è di estrema prudenza. Intesa giocoforza scadente, molti palloni persi, altri nel vuoto, Jallow isolato, appena tre presenze-tre in area avversaria nel primo tempo. Se non altro Stellone ottiene il risultato di sterilizzare i galletti, che comunque giocano sempre palla a terra.

Dopo l’intervallo, si scopre la strategia: Vis d’assalto con gli ingressi dei pezzi forti. Senonché ci si sbilancia. Una giocata d’autore (Macrì pescato largo, libero di penetrare in area e pennellare sotto l’incrocio) stappa la partita, dopodiché il Forlì scorrazza negli spazi, confeziona il raddoppio (tre passaggi in verticale e gol, con l’assist di Macrì per la rasoiata in area di Menarini) e mette la gara in ghiaccio. Arriva pure il 3-0 nel recupero, rigore procurato da Vezzoni e trasformato da Petrelli. Nel mezzo anche un palo clamoroso di Franzolini e altre occasioni. La Vis trova la porta solo al 95’: superbo sinistro di Tavernaro all’incrocio, su involontaria imbeccata dell’ex Pellizzari. Segnali preoccupanti, facce eloquenti, stavolta anche un filo di frustrazione e scoramento nel vedere le giocate malriuscite. Un’idea di calcio da ricostruire in pochi giorni, perché sabato arriva il Gubbio e non si può più sbagliare.