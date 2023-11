La Vis torna da Pontedera con il sorriso. Polverino: "Io decisivo? E’merito di tutti"

La Vis è ritornata a Pesaro con la netta sensazione di avere trovato le conferme che cercava: squadra capace di adattarsi all’avversario di turno, passando da una aggressione alta a successive fasi di controllo. Certo, rischiando anche qualcosa, ma andando a spaventare una diretta concorrente più volte e fino all’ultimo. Se vogliamo trovare un aspetto in particolare da migliorare a questa squadra, è lo sforzo che deve fare nel raccogliere quello che effettivamente semina in fatto di gioco e applicazione tattica, concretizzando maggiormente in gol le azioni offensive. Sotto questo aspetto lasciano qualche rammarico le occasioni fallite da Sylla, che ha comunque mostrato pericolosità sotto rete, così come quella di Mattioli che ha fatto gridate al gol e che avrebbe probabilmente regalato a Pesaro una importantissima vittoria. Per il resto da Pontedera sono arrivate le conferme che tutti auspicavano, ovvero la capacità della squadra di Banchieri di leggere la partita e di impensierire comunque tutti, a prescindere dal blasone. Il punto è buono anche per l’atteggiamento difensivo, non era facile contro avversari pericolosi che in passato avevano messo in difficoltà a suon di reti anche il Rimini.

Nota particolare di merito per il portiere Emanuele Polverino che ha inanellato la terza prova maiuscola consecutiva e a cui si deve buona parte del risultato se è vero che è stato bravo o determinante a seconda delle circostanze: "E’ stata una partita – afferma il portiere – che potevamo vincere ma anche perdere, direi cinquanta e cinquanta. Il Pontedera infatti avrebbe potuto segnare, così come avremmo potuto noi, strappando una vittoria che poteva anche starci viste le occasioni create. Forse loro hanno avuto qualche occasione in più, è vero che c’è stata qualche mia parata, ma ce la siamo giocata alla pari anche in questa attesa partita".

Quindi un punto da tenersi stretto: "Quando purtroppo non si può vincere cerchi di non perdere, è giusto un punto fuori casa e ce lo teniamo stretto e poi già da lunedì si ricomincia a giocare per vincere". Ennesima partita senza subire gol: "Per un portiere è una grande cosa – dice Polverino – mi sono fatto trovare pronto in queste tre partite". Una impresa non facile per il portiere che aveva cominciato con qualche incertezza ad Ancona. E a questo proposito, dice lo stesso Polverino, "dopo Ancona non era facile, ma si sa, tutti possono sbagliare. Però tutti mi sono stati vicini in queste settimane, dall’allenatore ai compagni di squadra, dal presidente Bosco al direttore Menga. Sono quindi grato a tutti. Io cerco sempre di dare il massimo per la mia squadra".