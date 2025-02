L’Acf Foligno cala il poker nel derby al Blasone. Trestina, quarta sconfitta in cinque gare

Acf Foligno 4Sporting Trestina2

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli (29’ st Cesaretti), Grea, Schiaroli, Zichella (42’ st Mancini); Settimi, Ceccuzzi, Panaioli (35’ st Mattia); Khribech (35’ st Pupo Posada), Tomassini (41’ st Di Cato), Calderini. A disp.: Bulgarelli, Maselli, Grassi, F. Nuti. All.: Manni.

TRESTINA 4-4-2: Fratti; Sensi, Borgo, De Meio, Bucci; Serra, Marcucci (41’ st Dottori), Lisi, Giuliani; De Souza, Mencagli (29’ st Nouri). A disp.: Tozaj, Migliorati, Orselli, Liberati, Granturchelli.

Arbitro: Manzini di Verona.

Reti: 21’ pt. e 7’ st. Settimi, 23’ pt Mencagli, 21’ st Calderini, 28’ st Khribech, 47’ st Sensi.

Note: spettatori 400 circa. Espulso al 33’ st Calderini per gioco falloso. Ammoniti: Santarelli, Settimi, Marcucci, Fratti, De Meio.

FOLIGNO – L’Acf Foligno si aggiudica 4–2 il derby con il Trestina (che al Blasone subisce la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite) e vola al secondo posto, alle spalle del Livorno capolista. Derby piacevole che ha visto i padroni di casa partire a ritmo sostenuto con la retroguardia bianconera salvata in tre circostanze dal bravisimo Fratti che al 21’ nulla ha potuto sul gol di Settimi (due i suoi sigilli). Vantaggio del Foligno che il Trestina ha annullato due minuti più tardi con Mencagli.

Nella ripresa l’Acf voleva la seconda vittoria consecutiva casalinga e ha pigiato il piede sull’acceleratore. Il cambio di marcia ha consentito all’Acf di dilagare e confezionare un poker, risultato più che meritato per gli uomini di Manni. Al triplice fischio dell’arbitro l’Acf fa festa mentre gli ospiti hanno sono usciti a testa bassa dal terreno di gioco. Ad aprire le danze il gol di Settimi bravo a girare in rete il cross di Calderini. Gioia del gol che dura poco perchè Mencagli con una bella girata di testa pareggia i conti. Poker che l’Acf ha confeziona nella ripresa quando Settimi su suggerimento di Ceccuzzi trova lo spazio per realizzare il raddoppio. L’Acf insiste e al 21’ Calderini fa tris e 7 minuti più tardi è Hkribech (un ex) a firmare il 4-1. Nei minuti finali con l’Acf più che soddisfatta consente a Sensi di accorciare le distanze per fissare il risultato sul punteggio di 4-2 per l’Acf.

Carlo Luccioni