L’Acf Foligno detta legge con Tomassini. Piegata la Sangiovannese al "Blasone"

Acf Foligno

2

Sangiovannese

0

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Zichella, Grea, Schiaroli, Cesaretti (34’ st F. Nuti); Panaioli, Ceccuzzi, Settimi; Khribech (39’ st Mattia), Tomassini, Calderini (26’ st Di Cato). A disp.: A disp.: Bulgarelli, Maselli, Cerrao, Porzi, Bevilacqua, Mancini. All.: Manni.

SANGIOVANNESE 3-5-2: Barberini; Della Spoletina, Santeramo, Fumanti (13’ st Pardera); Pertica, Romanelli (13’ st Gianassi), Nannini (26’ st Bocci), Cenci, Bargellini (13’ st Chelli); Rotondo, Nieri (36’ st Lombardi). A disp.: Gioli, Vietina, Pertici, Foresta. All.: Bonura.

Arbitro: Comito di Messina.

Reti: 43’ pt rig. e 12’ st Tomassini.

Note: spettatori 200 circa. ammoniti: Zichella, Settimi, Pardera. Angoli: 1-4.

FOLIGNO – Con gol per tempo di Simone Tomassini il Foligno dopo le tante imprese lontano dal Blasone, ritrova il successo davanti al proprio pubblico che mancava dallo scorso inizio di novembre. Un altro successo da incorniciare per la sempre più sorprendente neo–promossa formazione folignate che con i tre punti conquistati con la Sangiovannese, che non subiva gol da quattro turni, attesa del posticipo tra il Grosseto e il Serravezza, proietta Settini (superba la prestazione del centrocampista biancazzurro) al secondo posto della graduatoria alle spalle del Livorno lanciato verso la promozione in Lega Pro. "L’approccio alla partita non è stato dei migliori – ha commentato l’allenatore Alessandro Manni – ma intorno alla mezzora l’Acf, nonostante qualche defezione di livello, ha cominciato a giocare da squadra e alla fine è riuscita a superare la Sangio, al cospetto di undici che alla vigilia era ricco di insidie. Una prestazione che mi obbliga ad elogiare Cesaretti e soci che gratifica l’intero collettivo bravo, in particolare nei secondi 45 minuti durante i quali non ha concesso niente all’undici toscano". Partita, in realtà non bella in avvio, avara di emozioni che l’Acf è riuscita sbloccare al 43’ dopo lo spauracchio al 19’ quando Nieri ha fatto venire i brividi alla retroguardia folignate. A siglare il vantaggio è stato Tomassini dal dischetto, rigore concesso a conclusione di una pregevole azione Settimi, Panaioli, settimi atterrato in area da Fumanti. Il raddoppio al 12’ della seconda frazione di gioco avviata da Cesaretti, cross in area dove Tomassini da pochi passi ha siglato ha firmato il 2 – 0 finale.

Carlo Luccioni