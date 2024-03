L’Acf Foligno scatenato torna a sorridere. Nulla da fare per la Nestor ultima in classifica

NESTOR

0

aCF FOLIGNO

5

NESTOR (4-3-3): Montanari; Covarelli (11’ st Binaglia), Ceccarelli, Ciurnelli, Proietti; Passaquieti, Vestrelli (36’ st Rondoni), C. Mancini; L. Mancini, Paradisi (42’ st El Madouni), Rossi (11’ st Tiberi). A disp.: Taddei, Pieroni, Manucci, Calistroni. All.: Vicarelli.

ACF FOLIGNO (4-3-3): Lori; Tortoioli (25’ st Zichella), Sedran (6’ st Nuti), Moracci, Benedetti; Bruschi, Mattia (32’ st De Sanctis), Settimi (36’ st Kuqi); Khribech, Rocchi (25’ st Di Cato), Calderini. A disp.: Bonomo, Brunetti, D’Urso, Tempesta. All.: Manni.

ARBITRO: Pina di Como (Conicella e Botu di Città di Castello).

Marcatori: 31’ pt Calderini rig., 27’ st Settimi, 37’ st Bruschi, 45’ st Di Cato, 48’ st aut. Ciurnelli.

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Sedran (A), Covarelli (N). Recupero: pt 0’, st 4’.

DOPO gli ultimi due pareggi l’Acf Foligno ritrova la vittoria nel più classico dei testacoda rispondendo alla vittoria del Terni Fc a Bastardo. Al Checcarini finisce 5-0 per la formazione di Manni che resta in vetta a +1 sulla compagine di Borrello. Secondo ko di fila per i marscianesi di Vicarelli sempre più in fondo alla classifica a -4 da Lama e Spoleto. La Nestor parte forte collezionando due palle gol nei primi 90 secondi. Per stappare la partita serve un episodio che arriva al 31’ quando Bruschi viene messo giù in area. Pina di Como indica il dischetto e dagli undici metri Calderini non sbaglia. Il gol accende l’Acf che prende in mano le redini del gioco e sfiora il 2-0 con Settimi servito da Bruschi. La Nestor però non molla e al 36’ i marscianesi prima protestano poi trovano un super Lori a dire no a Proietti. Ancora Acf prima dell’intervallo con Montanari che dice no all’ex compagno al Trestina Khribech. Inizia la ripresa e Rocchi non trova la stoccata dopo la combinazione Bruschi-Khribech. La Nestor si vede con una punizione di Cristian Mancini ma è l’Acf a mettere in ghiaccio la gara al 72’ quando Settimi spedisce alle spalle di Montanari la punizione di Calderini. La Nestor potrebbe accorciare le distanze con Tiberi all’80’ ma l’attaccante spara a salve. La capolista così dilaga e Cristian Milinkovic Savic Bruschi porta a 3 le reti dei folignati a 8’ dalla fine. Montanari salva su Zichella all’89’ ma no può nulla sul tocco da due passi di Di Cato che vale il 4-0. Prima del triplice fischio c’è tempo anche per il 5-0 che arriva su una sfortunata autorete di Ciurnelli sul cross di Di Cato.