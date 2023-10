L’Acf Foligno vola anche a Spoleto. Doppietta di D’Urso e primato

SPOLETO

0

ACF FOLIGNO

2

SPOLETO (4-3-3): Cherubini 6, Colalelli 6 (21’st Solfaroli), Colarieti 6,5, Francesconi 6, Monesi 6, Giustini 6, Ammenti 6,5 (33’st Scocchetti), Paci 6,5, Kola 6, Gesuele 6 (40’pt Vukaj 6 (37’st Marku)), Sabatini 6. A disp: Xhani, Folfaroli, Scocchetti, Mingaroni, Raggi, Vukaj, Busti, Ruggeri, Marku.

All. Raggi

ACF FOLIGNO (4-3-3): Lori 6; Zichella 6,5 (17’st Tortoioli), Sedran 6,5, Nuti 6,5 (35’st Currieri), Benedetti 7; De Sanctis 6 (17’st Bruschi 6,5), Mattia 7, Settimi 6 (33’st Kuqi); Khribech 6,5, (17’st Di Cato), D’Urso 7, Calderini 6,5. A disp: Carnevali, Tortoioli, Currieri, Kuqi, Brunetti, Becca, Bruschi, Di Cato, Tempesta.

All. Manni

Arbitro: Andrea Bartolucci di Città di Castello

Reti: 15’st e 37’st D’Urso

SPOLETO – Espugna anche il Comunale "Mercatelli" di Spoleto la Fulgens Foligno e consolida la vetta della classifica. L’uomo partita è D’Urso, autore nella ripresa di una splendida doppietta, con gol di tacco, che affonda un Spoleto volenteroso nel primo tempo, ma remissivo nel secondo. Speculare 4-3-3: Mister Raggi deve fare i conti con le assenze in difesa ed arretra Francesconi, Manni, al rientro in panchina dopo la squalifica, risponde schierando De Santis a centrocampo.

Sono gli spoletini a partire forte e subito al primo minuto su tiro di Sabatini reclamano un fallo di mano in area di un difensore folignate, ma l’arbitro non ne vuole sapere. È lo stesso Sabatini al 7’ ad avere una buona occasione, ma il suo destro dal limite dell’area piccola finisce al lato. Gli ospiti rispondono al quarto d’ora con Zichella, che dalla destra pesca Calderini sul primo palo, ma la conclusione al volo è sul fondo. Al 23’ un sinistro ravvicinato di Khribech è murato, poi Cherubini salva sul tiro dalla distanza di Benedetti.

Ancora ospiti con un tiro di Settimi dal limite che termina altissimo. Gesuele prova a deviare di testa una punizione dalla trequarti sinistra, ma non inquadra lo specchio. Al 36’ bell’azione di Benedetti che va via sulla sinistra, serve Khribech, ma il sinistro da posizione favorevole è deviato sul fondo.

L’occasione più ghiotta del primo tempo arriva al 45’ quando Kola dalla destra si accentra e calcia sul primo palo, ma la palla è respinta dal set e si va al riposo.

Nella ripresa gli uomini di Manni cambiano marcia al 10’ Khribech arriva con un attimo di ritardo su cross dalla sinistra, ma il gol è nell’aria ed è servito al 16’ quando Calderini dalla sinistra pesca D’Urso sul secondo palo bravo ad insaccare di testa per l’1 a 0. Lo Spoleto tira i remi in barca, il nuovo entrato Bruschi sfiora subito il raddoppio, ma Cherubini salva la porta. Nulla può il portiere di casa al 37’ quando lo stesso Bruschi serve in area D’Urso che delizia il pubblico con uno splendido tacco per il 2 a 0 finale.

Daniele Minni