L’AI nel calcio, tra grandi risultati e solenni cantonate

L'intelligenza artificiale è ormai dappertutto: e nel calcio? A volte funziona, a volte fa disastri. Esattamente come negli altri settori, dove aiuta le persone con i problemi quotidiani ed è ormai maneggiabile da chiunque abbia uno smartphone, anche se a volte i risultati sono discutibili. Naturalmente l’AI è diventata fondamentale anche nel mondo del lavoro e nello sport: il calcio non è escluso. Uno dei settori più rivoluzionati è sicuramente quello del mondo dello scouting. Ormai gli osservatori lavorano in minima parte dal vivo, nella maggior parte dei casi visionano dati su alcune piattaforme divenute celebri per chiunque voglia scoprire talenti. La piattaforma più interessante proviene dall’Italia ed è stato fondata nel 2004, Wyscout. Il servizio è utilizzato da diversi addetti ai lavori del pallone, un osservatore può prendere informazioni sulle prestazioni di giocatori provenienti da angoli diversi dal mondo, ma anche sulle tattiche di squadra e degli schemi di gioco per allenatori. Ogni direttore sportivo può analizzare attraverso dati verificati giocatori da oltre 100 nazioni e capire in anteprima le capacità di un elemento, attraverso i video delle giocate o delle partite, ed in questo modo mandare o meno un osservatore. In Inghilterra ha avuto molto successo la piattaforma Earpiece. Il funzionamento è quello di un normale bot con cui ci si può messaggiare in modo simile a ChatGpt: gli osservatori inviano un primo messaggio richiedendo l’analisi completa di un giocatore ed Earpiece risponde con una serie di messaggi di testo, simili alla struttura di Whatsapp, che creano un’osservazione completa del giocatore, uno scout basato sulle capacità di giocare in un determinato ruolo e integrato con delle statistiche. Proprio come whatsapp è presente anche la crittografia end-to-end dell'applicazione. Il funzionamento della crittografia permette l’accesso ai messaggi solamente a mittente e destinatario, in questo modo è garantita la completa privacy a chiunque voglia usufruire dell’AI. Molte squadre italiane usufruiscono di questo servizio, Cosmi fu uno tra i primi allenatori ad usare la piattaforma a Genova. Anche l’Udinese ha sfruttato al meglio l’app, la piattaforma ha concesso agli osservatori friulani di studiare un giocatore cileno con enormi qualità tecniche: Alexis Sanchez. In molti casi, però, gli algoritmi possono errare e portare a conseguenze catastrofiche. Basti pensare alla storia di Trivante Stewart, il giocatore giamaicano fu acquistato dalla Salernitana due anni fa poiché visto come un giocatore dall’enorme potenziale fisico. L’attaccante fu acquistato dalla Premier League giamaicana, il suo approccio con il campionato italiano fu un completo disastro: 4 presenze, 0 reti e retrocessione della squadra di Iervolino. Anche la Sampdoria non ha fatto le sue migliori fortune, almeno per il momento, con l’algoritmo. I doriani hanno costruito la rosa attuale non solo grazie alle capacità del direttore sportivo Andrea Mancini, ma anche grazie all’algoritmo caro al ceo dell’area sportiva Jesper Fredberg. Al momento non stanno arrivando i frutti del progresso, i blucerchiati sono ultimi con quattro sconfitte in quattro giornate di campionato. L’allenatore Massimo Donati è in bilico, ma al momento è stato confermato. L’algoritmo avrebbe già trovato il suo sostituto per un ipotetico esonero, ma i tifosi della Sampdoria sono molto scettici sul possibile nuovo mister. L’arte dell’Intelligenza Artificiale deve essere affinata e migliorata nel settore del calciomercato, ma è innegabile il progresso di cui hanno goduto i diversi staff tecnici ed i diversi preparatori fisici di tutte le squadre. Una piattaforma determinante per monitorare le prestazioni fisiche dei tesserati e prevenire in anticipo possibili grattacapi di natura fisica è Catapult Sports. La piattaforma è fondamentale per medici sportivi e preparatori atletici, offrendo un’analisi completa sulle condizioni dei giocatori. L’IA è diventata una collaboratrice tecnica di tutti gli allenatori, un esempio emblematico è la piattaforma TacticAI. Sviluppata da Google DeepMind in collaborazione con il Liverpool, TacticAI è nata per aiutare gli allenatori a migliorare le tattiche, tenendo conto dei diversi giocatori presenti in rosa, ed a formulare schemi in grado di essere più congeniali ai tesserati. Inoltre l’IA è capace di focalizzarsi anche su alcuni obiettivi, per esempio il miglioramento dei calci d’angolo. TacticAI utilizza dati spazio-temporali per poter creare schemi tattici complessi e prevedere gli sviluppi di un’azione. Grazie a tecnologie innovative come quella del deep learning geometrico (si tratta di un’intelligenza artificiale che capta i movimenti dei giocatori in campo, usufruendo di modelli basati su connessioni e relazioni tra elementi invece che su semplici immagini o numeri), riesce ad immaginare con precisione le interazioni tra i giocatori in un possibile schema offensivo. TacticAI può prevedere quale giocatore riceverà il pallone durante un calcio d’angolo e capire se l’azione porterà o meno a calciare verso la porta avversaria: l’AI aiuta gli allenatori nei particolari che possono portare a reti decisive di una partita. L’AI riesce ad essere presente in una compagine anche nel percorso di riabilitazione da un infortunio. Gli algoritmi di machine learning riescono ad analizzare i dati sul progresso e sul recupero di un giocatore. I dati vengono confrontati con quelli di infortuni precedenti o con quelli di calciatori simili dal punto di vista fisico. Tutto ciò consente ai fisioterapisti di creare i programmi di riabilitazione in base alle esigenze specifiche del giocatore e di monitorare in modo costante l’efficacia del trattamento. Inoltre l’AI può anche essere d’aiuto alla valutazione del momento in cui un giocatore rientra da un infortunio e bisogna capire se è in grado di tornare immediatamente in campo. Gli algoritmi di machine learning creano una combinazione di dati, tra cui informazioni importanti sull’infortunio, i dati di recupero e i dati di performance in allenamento, per capire quando un giocatore è veramente pronto per tornare in azione e per evitare ricadute spiacevoli per i tesserati e per le società. Un dato ormai familiare a tutti gli appassionati di calcio è quello degli Expected Goals (xG). Gli xG stimano la probabilità che un tiro si trasformi in gol grazie a fattori e particolari come l'angolazione e la pressione difensiva. Un’altra piattaforma che interessa al settore degli allenatori è Kognia. La piattaforma è specializzata nel recuperare frame video delle situazioni chiave di una partita, rispondendo a domande poste dagli allenatori sulla propria compagine o sugli avversari. Possono essere immaginate 300 situazione tattiche diverse per qualsiasi azione. La piattaforma fu al centro dell’attenzione durante il mondiale in Qatar, l’ex allenatore del Barcellona Xavi fu talmente impressionato da questa piattaforma da diventarne azionista. L’AI ha rivoluzionato il mondo del calcio ed ha creato anche un nuovo membro fondamentale nello staff tecnico di ogni squadra, il match analyst e le conseguenti match analysis: si tratta di un lavoro nato per oggettivare le azioni create nel corso di una gara, e possono riguardare sia la propria squadra che l’avversario o addirittura il singolo atleta, ma anche le prossime avversarie di una determinata compagine. Vengono quindi generati e selezionati dei dati attraverso la rilevazione di eventi relativi alle varie fasi di gioco durante il match. Il match analyst vive di dati ed è aiutato nella maggior parte dei casi dall’Intelligenza Artificiale per riuscire ad avere un’idea chiara su qualsiasi circostanza. Il lavoro di un match analyst è diviso in tre parti in caso di gara. Prima della gara il match analyst deve guardare ed analizzare grazie all’aiuto dell’AI le ultime partite disputate dagli avversari. Durante la gara il match analyst resta in tribuna, in molti casi è collegato alla panchina in chiamata, per avere una visuale migliore della partita. In questo caso il match analyst deve studiare la propria squadra facendo le riprese della gara, in questo modo potrà capire gli errori o gli aspetti tecnici andati a buon fine. Alla fine della gara vengono verificate le diverse immagini della sfida per capire cosa sia andato bene o male e per aiutare gli allenatori nella preparazione della prossima gara. Questo ruolo è quindi fondamentale per i tecnici, i mister possono capire dove hanno sbagliato i propri giocatori ed in questo modo arrivare una lettura diversa di un match o di un intero campionato. Naturalmente il ruolo del match analyst è determinante anche per i giocatori, i tesserati possono migliorare le proprie prestazioni attraverso i dati raccolti e allenarsi durante la settimana per evitare lo stesso errore nel turno successivo. L’IA è ormai un elemento fondamentale di ogni struttura calcistica, sicuramente con pregi e difetti, ma ormai la consapevolezza che sia divenuta determinante per essere in linea con tutte le grandi società europee è incontestabile.