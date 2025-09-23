L’ALBO D’ORO. Messi da record premiato otto volte
Ecco tutti i vincitori del Pallone d’Oro. Dal 1956 al 1994 il premio è stato assegnato al miglior giocatore europeo di una squadra europea; dal 1995 al 2006 al migliore giocatore di una squadra europea; dal 2007 al miglior calciatore del mondo.
1956 Matthews, 1957 Di Stefano,1958 Kopa, 1959 Di Stefano, 1960 Suarez, 1961 Sivori, 1962 Masopust, 1963 Yashin, 1964 Law, 1965 Eusebio, 1966 Charlton, 1967 Albert, Best, 1969 Rivera, 1970 Muller, 1971 Cruyff, 1972 Beckenbauer, 1973 Cruyff, 1974 Cruyff, 1975 Blokhin, 1976 Beckenbauer,1977 Simonsen, 1978 Keegan, 1979 Keegan, 1980 Rummenigge, 1981 Rummenigge, 1982 Rossi, 1983 Platini, 1984 Platini, 1985 Platini, 1986 Belanov, 1987 Gullit, 1988 Van Basten, 1989 Van Basten, 1990 Matthaeus, 1991 Papin, 1992 Van Basten, 1993 Baggio, 1994 Stoichkov, 1995 Weah, 1996 Sammer, 1997 Ronaldo, 1998 Zidane, 1999 Rivaldo, 2000 Figo, 2001 Owen, 2002 Ronaldo, 2003 Nedved, 2004 Shevchenko, 2005 Ronaldinho,
2006 Cannavaro, 2007 Kakà, 2008 C.Ronaldo, 2009 Messi, 2010 Messi, 2011 Messi, 2012 Messi, 2013 C.Ronaldo, 2014 C.Ronaldo, 2015 Messi, 2016 C.Ronaldo, 2017 C. Ronaldo, 2018 Modric, 2019 Messi, 2020 non assegnato, 2021 Messi, 2022 Benzema, 2023 Messi, 2024 Rodri, 2025 Dembelé.
