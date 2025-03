L’Alcione cerca continuità. Cusatis rispolvera Dimarco

Secondo derby lombardo consecutivo per l’Alcione Milano, che nel turno infrasettimanale della trentunesima giornata di Serie C, Girone A, ospiterà alle 20.45 il Lecco nello scenario dello Stadio Breda. Gli “orange“ attraversano un momento cruciale della stagione: attualmente decimi in classifica, restano aggrappati alla zona playoff, ma senza la brillantezza e la solidità difensiva che avevano caratterizzato la squadra di Cusatis fino alla sosta natalizia. Nonostante qualche difficoltà, l’Alcione ha raccolto quattro punti nelle ultime due gare, dimostrando carattere. Dopo aver superato agevolmente l’Union Clodiense, ha strappato un prezioso pareggio a Lumezzane, giocando in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di Ciappellano. Il difensore sarà rimpiazzato da Dimarco, con Pirola che tornerà al centro della difesa accanto a Stabile. In mediana, fiducia rinnovata per il giovane Jacopo Lanzi, classe 2004, protagonista di ottime prestazioni. In attacco, invece, Cusatis si affiderà ancora a Samele e all’intoccabile Palombi, che punta a sbloccarsi dopo tre partite a secco. Con la spinta del pubblico di casa e la voglia di confermarsi in zona playoff, l’Alcione ha l’occasione di fare un balzo importante in avanti e ritrovare certezze per lo sprint finale della stagione.

Probabile formazione (4-3-1-2): Bacchin; Dimarco, Pirola, Stabile, Chierichetti; Bonaiti, Lanzi, Bright; Invernizzi; Palombi, Samele. All. Cusatis.