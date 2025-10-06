Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. L’Alcione si piega ai più forti. Orgoglio orange col Vicenza

L’Alcione si piega ai più forti. Orgoglio orange col Vicenza

La serie positiva dei milanesi si ferma a cinque partite fruttate undici punti. Morselli sfiora il vantaggio, ma la capolista s’impone di misura grazie a Rada.

di MATTEO BACONCINI
6 ottobre 2025
Giovanni Cusatis (58 anni) è al quinto campionato di fila sulla panchina dell’Alcione Gli orange, nonostante la sconfitta, restano con merito. in piena zona playoff

Giovanni Cusatis (58 anni) è al quinto campionato di fila sulla panchina dell’Alcione Gli orange, nonostante la sconfitta, restano con merito. in piena zona playoff

XWhatsAppPrint

di Matteo BaconciniSESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Sul campo del Breda si respira aria di grande calcio: tensione, attesa e adrenalina accendono un pomeriggio dalle emozioni forti, in cui fin dai primi minuti la gara si trasforma in una battaglia fatta di contrasti duri, pressing e duelli fisici senza tregua. In questo contesto intenso e vibrante, è il Vicenza ad avere la meglio, imponendosi per 0-1 su un ottimo Alcione e lanciando un chiaro segnale a tutto il girone A di Serie C. Dopo un primo quarto d’ora di prevalenza territoriale del Vicenza, che tiene il pallone ma senza riuscire a pungere, l’Alcione prende coraggio e alza il baricentro, imponendo ritmo, intensità e qualità. La squadra di Cusatis si accende grazie alle giocate di Pitou, autentico faro tra le linee, sempre pronto a creare superiorità e dare respiro alla manovra.

La più grande occasione della prima frazione arriva al 25’: è proprio Pitou a inventare la giocata che accende il Breda. Con un controllo elegante elude l’avversario diretto e serve un pallone d’oro a Morselli, che tenta la conclusione d’esterno per sorprendere Gagno sul primo palo. Il pallone sfiora il legno e si spegne sul fondo. Quando il primo tempo sembra ormai avviarsi verso lo 0-0, arriva però la doccia fredda: al 45’ il Vicenza passa in vantaggio. Il cross di Capello è perfetto per Rada, che si inserisce con tempi impeccabili e, da due passi, batte Agazzi. Nella ripresa, i ritmi restano alti e la partita diventa ancora più fisica. L’Alcione spinge con coraggio, cercando la via del pareggio con insistenza, ma la difesa veneta, guidata da un Leverbe solido e preciso in ogni intervento, chiude ogni varco e mantiene ordine.

Gli orange ci provano fino alla fine, soprattutto con Pitou, ancora una volta il più ispirato: al 70’ sfiora il pareggio con uno splendido tiro a giro dal limite che termina di poco a lato. Nel finale, nonostante la spinta del pubblico e la generosità dei ragazzi di Cusatis, il Vicenza resiste e porta a casa tre punti pesanti, consolidando la vetta. L’Alcione si lecca le ferite ma può uscire a testa alta. Contro la favorita del girone la squadra di Cusatis ha mostrato solidità, personalità e coraggio, restando in partita fino all’ultimo e confermando la propria identità. Un passo falso che non scalfisce fiducia e ambizioni, con il gruppo già proiettato alla prossima sfida contro la Pergolettese, determinato a ripartire subito e continuare il proprio percorso di crescita.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su