L’Alcione si piega ai più forti. Orgoglio orange col Vicenza

di Matteo BaconciniSESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Sul campo del Breda si respira aria di grande calcio: tensione, attesa e adrenalina accendono un pomeriggio dalle emozioni forti, in cui fin dai primi minuti la gara si trasforma in una battaglia fatta di contrasti duri, pressing e duelli fisici senza tregua. In questo contesto intenso e vibrante, è il Vicenza ad avere la meglio, imponendosi per 0-1 su un ottimo Alcione e lanciando un chiaro segnale a tutto il girone A di Serie C. Dopo un primo quarto d’ora di prevalenza territoriale del Vicenza, che tiene il pallone ma senza riuscire a pungere, l’Alcione prende coraggio e alza il baricentro, imponendo ritmo, intensità e qualità. La squadra di Cusatis si accende grazie alle giocate di Pitou, autentico faro tra le linee, sempre pronto a creare superiorità e dare respiro alla manovra.

La più grande occasione della prima frazione arriva al 25’: è proprio Pitou a inventare la giocata che accende il Breda. Con un controllo elegante elude l’avversario diretto e serve un pallone d’oro a Morselli, che tenta la conclusione d’esterno per sorprendere Gagno sul primo palo. Il pallone sfiora il legno e si spegne sul fondo. Quando il primo tempo sembra ormai avviarsi verso lo 0-0, arriva però la doccia fredda: al 45’ il Vicenza passa in vantaggio. Il cross di Capello è perfetto per Rada, che si inserisce con tempi impeccabili e, da due passi, batte Agazzi. Nella ripresa, i ritmi restano alti e la partita diventa ancora più fisica. L’Alcione spinge con coraggio, cercando la via del pareggio con insistenza, ma la difesa veneta, guidata da un Leverbe solido e preciso in ogni intervento, chiude ogni varco e mantiene ordine.

Gli orange ci provano fino alla fine, soprattutto con Pitou, ancora una volta il più ispirato: al 70’ sfiora il pareggio con uno splendido tiro a giro dal limite che termina di poco a lato. Nel finale, nonostante la spinta del pubblico e la generosità dei ragazzi di Cusatis, il Vicenza resiste e porta a casa tre punti pesanti, consolidando la vetta. L’Alcione si lecca le ferite ma può uscire a testa alta. Contro la favorita del girone la squadra di Cusatis ha mostrato solidità, personalità e coraggio, restando in partita fino all’ultimo e confermando la propria identità. Un passo falso che non scalfisce fiducia e ambizioni, con il gruppo già proiettato alla prossima sfida contro la Pergolettese, determinato a ripartire subito e continuare il proprio percorso di crescita.