L’allenatore biancorosso Agenore Maurizi si presenta battagliero. Non parla dell’avversario: "Mi piace pensare alla nostra squadra». "Non basta fare bene, ma meglio degli altri. Mi aspetto che la squadra lotti con le unghie»

In conferenza prepartita, mister Agenore Maurizi non ha soltanto confermato la disponibilità di Rovinelli e Bonaccorsi, tenuti a riposo precauzionale, ma anche l’importanza di avere un’organizzazione intorno alla squadra che permetta di recuperare in fretta i giocatori sovraffaticati. Parole di soddisfazione sono state espresse per l’intensità con cui si sono allenati Miola, Zini e Matese per recuperare dai problemi fisici avuti, e per come giocatori quali Pecci e Cericola si sono distinti al meglio. La fiducia nel gruppo e la positività delle sensazioni traspaiono con chiarezza dalle parole e dagli atteggiamenti dell’allenatore, che però fa della prudenza la cifra della sua comunicazione: "Non contano quelle che sono le sensazioni ora, conta quello che sarà il risultato alle 17 di domani (oggi n.d.r.); per quanto riguarda l’obbligo e l’obiettivo che abbiamo, non basta fare bene, non basta neppure fare molto bene, dobbiamo fare meglio di tutti gli altri".

Con l’obiettivo enunciato da Manciola, quello di lasciare prima possibile questo campionato che è fonte di rimessa economica, Maurizi si è detto in piena sintonia, fatto salvo che "il dirigente fa il dirigente, mentre l’allenatore si trova a gestire mille variabili nel corso della stagione". Come dire, unità d’ intenti sì, ma con la necessaria comprensione per le difficoltà che potranno intervenire. Riottoso a parlare dell’ avversario Ostiamare ("a me piace pensare alla nostra squadra che è in grado di giocarsela con tutte, mi fa piacere che il loro allenatore sia molto agguerrito e stia pensando ad Ancona come terra di conquista, vedremo, l’importante è sempre ricevere e soprattutto dare rispetto"), il mister ha descritto il profilo di un quartiere di Roma con 500.000 abitanti, calcisticamente abituato a questa categoria, e che con il subentro di De Rossi alla gestione Di Paolo sembra aver allestito una squadra particolarmente forte con l’obiettivo di un salto di categoria.

Al nome di Di Paolo, inevitabile la richiesta di un suo parere sul partner societario ora in pectore per l’Ancona, solo da ufficializzare dopo la sua presenza odierna al Del Conero: "Io parlo con Alessandro Di Paolo praticamente tutti i giorni da 20 anni, l’amicizia non c’entra nulla però con il lavoro. Conosco i suoi valori, è una bravissima persona, e se entrerà a far parte dell’Ancona ne sarei molto contento". C’è da sperare che i tifosi della curva nord, che appoggiano Maurizi e la squadra, ma non ancora Polci e la società, tengano in considerazione questa referenza. "Cosa mi aspetto dalla squadra in campo? Che abbia la capacità di difendere il risultato con le unghie e con i denti, senza rischiare mai di perdere palloni, soprattutto nella fase finale della partita". Maurizi si è anche pronunciato in merito a possibili nuovi arrivi: "in questo momento non sarebbero sostenibili arrivi di nuovi giocatori per non farli giocare, l’organico che abbiamo ora è quello ottimale".