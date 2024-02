L’allenatore dei Portuali Dorica, Stefano Ceccarelli. "Cercheremo di fare più punti possibili»

"Il nostro obiettivo è stato raggiunto due settimane fa. Adesso ci divertiamo e cercheremo di fare più punti possibili", carica l’ambiente Stefano Ceccarelli, allenatore dei Portuali Dorica tornati al comando della classifica di Promozione/A in coabitazione con il Fabriano Cerreto. Divertirsi e fare più punti degli attuali 43, già tanti, ma con un dettaglio essenziale per il tecnico dei Dockers: "Noi non abbiamo alcuna pressione addosso, al contrario di altri". Questo perché, si è detto in tutte le salse, gli anconetani puntavano in prima istanza a confermare la categoria. E, a sette turni dal termine, l’obiettivo è pressoché nel taschino.

In secondo luogo, l’altra missione era quella di disputare comunque un campionato di ottimo livello, all’altezza degli ultimi, nel segno del prima salviamoci, poi quanto di buono verrà sarà guadagnato.

Che tradotto: senza la pressione di vincere per forza, a dispetto invece di altre squadre che hanno investito più del club trapiantato a Torrette per allestire roster pronti a decollare in Eccellenza. Certo è, però, che anche l’ultima vittoria 3-2, quella di sabato sul Sant’Orso, la dice lunga sulla forza dei Portuali Dorica.

Battere al Giuliani, in uno scontro diretto, una squadra fortissima, non è casuale. Come non è casuale l’aver riacciuffato la vetta del campionato assieme al Fabriano Cerreto, pari domenica scorsa nel big match contro il Moie Vallesina.

Sull’affermazione contro i fanesi torna Ceccarelli: "Abbiamo disputato un primo tempo di altissimo livello, dove siamo riusciti a segnare (tutti e tre, De Marco, Lazzarini e Santoni, ndr), ma anche a costruire altre occasioni. Poi abbiamo preso gol su un nostro errore in ripartenza, quindi il secondo tempo è stato più equilibrato con situazioni pericolose da ambo le parti. Tanto che sul 3-2 abbiamo rischiato di subire il pareggio. Perché voglio ricordarlo, il Sant’Orso è davvero un’ottima squadra", elogia gli avversari il mister anconetano.

Che poi, però, in chiusura, punta dritto al prossimo appuntamento: quello di domenica 3 marzo, ore 15, a Pergola.

"Contro una squadra tosta che subisce pochissimi gol – avverte Stefano Ceccarelli – Hanno giocatori importanti e un allenatore preparato ed esperto per la categoria. Andremo a fare la nostra partita come sempre, cercando di esibire un’altra bella prestazione, come stiamo facendo ultimamente".

Avversari avvisati. I Dockers, da qui in avanti, ce la metteranno tutta per proseguire la navigazione nelle prime posizioni della classifica ma, proprio come ama ripetere l’allenatore degli anconetani, "senza pressioni addosso, al contrario di altri".

Giacomo Giampieri