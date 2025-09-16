L’allenatore Del Bene: "Vincere così è il massimo». Fabriano, tre su tre

Inizio stagione scoppiettante per il Fabriano Cerreto: tre su tre e vetta solitaria. Partenza col botto per il Fabriano Cerreto, che centra l’en-plein nelle prime tre uscite ufficiali della stagione: una vittoria in Coppa e due in campionato. Una squadra che, almeno in questa fase iniziale, mostra un’identità chiara: non molla mai, gioca un calcio propositivo, è determinata e soprattutto ha carattere da vendere. In campionato i cartai sono a punteggio pieno. Dopo il successo all’esordio contro la Jesina (2-0), è arrivata una vittoria pesantissima in trasferta contro la Sangiustese.

Del Bene: "L’obiettivo resta la salvezza, ma vincere così dà grande morale" A fine gara, mister Giacomo Del Bene commenta con lucidità e realismo l’ottimo momento della squadra: "Siamo solo all’inizio" esordisce l’allenatore fabrianese, "e nel calcio le cose possono cambiare da un momento all’altro. Non dobbiamo farci illusioni: il nostro obiettivo resta chiaro e concreto, ovvero salvarci il prima possibile". Una vittoria arrivata in condizioni difficili, che però ha messo in luce la forza mentale del gruppo: "È vero, abbiamo dimostrato tanto carattere. Giocare in dieci per un intero tempo contro una squadra forte come la Sangiustese non era affatto semplice. Eppure, siamo rimasti uniti, compatti, e abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che ci ha premiato nel finale. Vincere dopo aver subito il pari è stata una grande gioia".

Ora però testa al prossimo impegno: "È una settimana molto impegnativa con due gare" conclude Del Bene. "Dovremo gestire bene le energie, fare attenzione e dare il massimo. Mercoledì il ritorno di coppa contro il Matelica e domenica ci aspetta il Montegranaro, un avversario ostico, soprattutto pericoloso davanti. Ma andiamo avanti con fiducia, consapevoli delle nostre qualità".

Angelo Campioni