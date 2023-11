L’ALLENATORE GIANLUCA COLAVITTO. "I ragazzi hanno lottato per questa maglia. Ora ci aspetta la capolista: restiamo concentrati»

Mister Gianluca Colavitto commenta così la vittoria dell’Ancona sul Perugia: "A Peli ho detto di entrare e cercare di lavorare bene. E’ entrato nel modo giusto, mi fa piacere che i ragazzi abbiano lottato per la maglia: hanno interpretato bene tutti i cento minuti della partita. Era importante che gioissero per la seconda volta davanti al pubblico di casa, in questo modo la settimana scorre più bella. Per la legge dei grandi numeri prima o poi il Perugia avrebbe dovuto perdere, ma io sono contento per la mia squadra, perché vedo dei concetti che si stanno consolidando. Sappiamo di aver portato a casa i tre punti, ma ci aspetta un’altra partita importante contro la capolista. I ragazzi hanno sofferto e si sono anche divertiti: anche soffrire è bello, lo abbiamo fatto contro una squadra che fino a quattro mesi fa giocava in Serie B, quindi siamo doppiamente contenti. Nel primo tempo il Perugia ci ha fatto correre, ma alla fine contano i tre punti. L’approccio del secondo tempo è una costante che abbiamo avuto in queste tre partite, la squadra è entrata in campo decisa. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, non mi voglio incensare: ho sempre cercato di capire dove fossero i miei errori e dove cercare di migliorare. Ora testa a Sassari".

Gianmarco Minossi