L’allenatore ieri con ADL sul bus per la festa scudetto, ma è vicino alla Juve. Ufficiale Tare nuovo ds del Milan. Napoli, Conte ai saluti e arriva De Bruyne

Nel giorno del bagno di folla per il Napoli scudettato (nella foto) – circa 200mila le persone che hanno festeggiato la squadra in corteo, oggi invece la visita a Papa Leone XIV – non si sono fermate le manovre per il futuro del club partenopeo. Una volta chi vinceva veniva confermato, ora non è più così. A maggior ragione se è Antonio Conte, tecnico che dai trionfi (numerosi) prende sempre spunto per voltare rapidamente pagina.

I suoi incontri con il presidente De Laurentiis, al di là della sfilata di ieri, hanno suggellato l’amicizia, non l’idillio. E con la Juve fresca di pass Champions a richiamare già il condottiero, c’è da credere che l’allenatore leccese non voglia perdere l’occasione per dare il la a una nuova era vincente in bianconero. Che gli azzurri cerchino Allegri, poi, non è mistero. E’ noto quanto siano state pagate le attese quando fu l’altro maestro della panchina, Spalletti, a lasciare. E non si vuole ripetere l’errore. ADL, intanto, sgancia l’effetto speciale: De Bruyne ha già comprato una villa a Napoli, fa sapere, e beneficerà della qualità del belga il prossimo mister, che sia Conte o meno.

Dal canto suo, Tudor si scusa per lo sfogo di Venezia. Sarà lui a guidare la Juve al Mondiale per Club, e poi vedrà quali saranno le decisioni del club. Lui il risultato voluto, il quarto posto, l’ha raggiunto. E’ una bandiera della Signora e garantirebbe continuità. E’ davvero necessario salutarlo? Chi non poteva non cambiare era il Milan. Ieri l’ufficialità di Igli Tare come nuovo ds. Guiderà un’altra rivoluzione, che sia con Allegri o Italiano.

Paolo Grilli