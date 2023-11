L’ALLENATORE SODDISFATTO DEL RISULTATO. Rossoblu più forti anche degli infortuni, Clementi:: "Stagione allucinante, non recuperiamo nessuno»

Prestazione praticamente perfetta per i rossoblu che si dimostrano più forti degli infortuni e di un rigore sbagliato. Visibilmente soddisfatto mister Aldo Clementi: "Da qualche settimana la squadra sta facendo molto bene ed anche nelle prime giornate la prestazione non è mai mancata anche se abbiamo faticato a segnare. In questa giornata abbiamo approcciato alla gara nel migliore dei modi ed il risultato ci rende molto soddisfatti". Queste le prime parole di Clementi che poi analizza i momenti cruciali della sfida: "Il rigore sbagliato ci ha comunque consegnato la superiorità numerica che poi siamo stati bravi a saper sfruttare nel migliore dei modi. Non è sempre scontato farlo, per questo faccio i complimenti alla squadra che ha saputo adeguarsi velocemente". Lo stesso Clementi non manca di complimentarsi con il Tivoli: "Sono una squadra che ha interpreti di valore e sa gestire bene la palla, ma questa è stata la nostra giornata. Anche in parità numerica siamo stati aggressivi ed abbiamo fatto girare la sfera in modo perfetto". L’unica nota stonata restano gli infortuni, come sottolinea Clementi: "E’ una stagione allucinante da questo punto di vista. Abbiamo diversi indisponibili e due di questi hanno una lussazione alla spalla. Il nostro portiere Alessandroni ha già finito la stagione ed è un’assenza pesante. Numericamente siamo in difficoltà e con la Roma City non recupereremo nessuno, quindi è difficile pensare al turnover in vista dei prossimi impegni. Ora ci riposeremo un giorno e poi torneremo a lavorare per preparare la prossima gara tra le mura amiche".