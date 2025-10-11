L’altra sfida. Israele a Oslo: "Giocheremo per gli ostaggi»

Anche a Oslo allo stadio Ullevaal la squadra di Israele è circondata da misure di sicurezza superiori al normale. Alle 18 italiane la sfida tra Haaland e il gruppo capitanato da Eli Dasa, che dice: "Israele è in festa, il ritorno a casa degli ostaggi è ciò che abbiamo atteso per due anni e per il quale abbiamo combattuto". Il ct Ben Shimon: "Sappiamo che il nostro campo è lo sport, non la politica, ma al tempo stesso che è un grande giorno per la nostra squadra, i giocatori sono entusiasti per il ritorno degli ostaggi. Stiamo attraversando un periodo sanguinoso, tutta la nazione ne ha bisogno". L’incasso della partita sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, che agisce nella striscia, scelta contestata dalla Federcalcio israeliana: "ci sentiamo solo di consigliare un controllo sulla destinazione dei fondi, perchè non vadano ad associazioni terroristiche o alla caccia alle balene".

Il programma. Oggi ore 18 Norvegia-Israele, 20,45 Estonia-Italia. Classifica: Norvegia 15 pt (5 gare, differenza reti 24-3), Italia (4 gare, 12-7), Israele (5 gare, 15-11)9, Estonia 3 (5 gare, 5-13), Moldavia 0 (5 gare, 3-25). Prossimi turni: martedì 14 ottobre ore 18 Estonia-Moldavia, ore 20,45 Italia-Israele. 13 novembre ore 18 Norvegia-Estonia, ore 20,45 Moldavia-Italia. 16 novembre ore 20,45 Italia-Norvegia, Israele-Moldavia.