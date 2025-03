L’americano a Lecce ha confermato di essere uno dei pochi da cui ripartire. Milan, un rinnovo da 5 milioni per Pulisic

Christian Pulisic, sempre lui. Cambiano gli allenatori: Pioli, Fonseca, Conceiçao. Cambia e ri-cambia il mercato. Variano anche i sistemi di gioco (4-1-4-1, in partenza, ieri), le posizioni (esterno sinistro, destro, trequartista, mezz’ala), la condizione fisica. Ma di fatto, da quando è sbarcato in Serie A nell’estate del 2023, lo statunitense è il giocatore del Milan che ha preso parte a più azioni finite con un gol: 34 in un campionato e mezzo, 20 reti e 14 assist. In questa stagione, in tutte le competizioni, è già a quota 14 centri, solo uno in meno di tutta l’annata scorsa, e 9 passaggi vincenti. Numeri da rinnovo, quello sul tavolo di via Aldo Rossi che deve essere soltanto firmato: scadenza spostata da giugno 2027 al 2029, ingaggio ritoccato all’insù, da 4 a 5 milioni di euro all’anno.

Altra partita chiave in casa Diavolo è quella del nuovo direttore sportivo. Sfumato Berta (che andrà all’Arsenal), in corsa restano Tare, Paratici ma anche tre nuovi profili, ovvero Markus Kroesche (responsabile dell’area sportiva dell’Eintracht Francoforte), Thiago Scuro (direttore generale del Monaco) e Tony D’Amico, attuale ds dell’Atalanta.