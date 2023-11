L’analisi dell’ex allenatore biancorosso Alessandrini. "Con un maggiore equilibrio l’Ancona sarà da piani alti»

Era presente allo stadio Del Conero sabato scorso, per assistere al derby tra due squadre che conosce molto bene, avendole allenate in passato: Marco Alessandrini, tecnico di navigata esperienza e con una conoscenza della Serie C che in pochi possono vantare, ha potuto farsi un’idea ben chiara sia dell’Ancona che ha sconfitto 2-0 la Recanatese. Un’analisi a 360 gradi sull’attuale situazione dei dorici, che stanno provando gradualmente a risalire la china dopo le difficoltà di inizio stagione.

Alessandrini, che Ancona ha visto contro la Recanatese?

"Si sono affrontate due squadre che venivano da momenti opposti: entrambe hanno cercato di vincere, è stata una partita piacevole sotto tanti aspetti. L’Ancona ha vinto meritatamente, perché ha saputo sfruttare delle occasioni che la Recanatese non ha concretizzato: sono due squadre che potranno condurre un campionato importante".

Che impressioni le ha fatto la squadra dopo il ritorno di Colavitto?

"E’ sempre spiacevole fare confronti tra allenatori, soprattutto così diversi: Colavitto conosceva già molto bene l’ambiente ed è tornato con delle motivazioni forti, per dimostrare che i giudizi che venivano espressi l’anno scorso su di lui non erano corretti e ha dato equilibrio ad una squadra che può ancora migliorare. E’ una formazione che ha i mezzi per lottare per le posizioni d’alta classifica, con il giusto equilibrio potrà dire la sua anche per le prime posizioni".

L’Ancona ad oggi è Spagnoli-dipendente?

"Certamente è uno di quei giocatori che incide, ma è normale che squadre come l’Ancona devono avere giocatori di questo tipo, così come la Recanatese, che può contare su un tandem come Melchiorri-Sbaffo: fra poco ci sarà il mercato di gennaio e il mister, assieme al direttore sportivo Micciola, cercherà probabilmente di trovare le giuste alternative. In questo momento Spagnoli è fondamentale, ce ne sono pochi come lui in Serie C".

Ci si aspettava qualcosa di più da Cioffi, rimasto ancora a secco.

"Deve avere soltanto più consapevolezza nei propri mezzi e soprattutto tanta fiducia dal mister e dai compagni, come per tutti gli altri giocatori. E’ un elemento dalle grandi potenzialità, negli ultimi venti metri può risultare determinante, così come altri elementi".

L’Ancona vista ultimamente può quindi riuscire ad arrivare nelle prime posizioni?

"Sto seguendo diverse partite quest’anno: tolto il cammino travolgente del Cesena e la sorpresa Torres, che si trovano in testa alla classifica con pieno merito, le altre sono squadre decisamente alla portata. Ripeto, se l’Ancona riuscirà trovare maggiore equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva, potrà costruire qualcosa di importante nel prosieguo del torneo".

Gianmarco Minossi