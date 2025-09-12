L’Ancona a Termoli, voglia di rivalsa. Obiettivo: vendicare la batosta

L’operazione Termoli è ormai entrata nel vivo e l’Ancona sa benissimo che questa volta non potrà permettersi un altro passo falso: le attenuanti dell’esordio e di un gruppo ancora da amalgamare e in piena fase di rodaggio, per quanto comprensibili e giustificabili fino a un certo punto, non possono reggere ancora molto, visto e considerato il clima in cui sta proseguendo la marcia di avvicinamento alla trasferta molisana.

Se da un lato la squadra gode del totale appoggio della tifoseria, che comunque dopo la sconfitta di domenica scorsa ha ribadito ai giocatori che questo dovrà essere un campionato nel quale si dovrà stazionare tra le prime posizioni, dall’altro il grado di fiducia che la frangia più calda dei supporters nutre nei confronti della società è pressoché nullo. La curva nord lo ha più volte ribadito dagli spalti in occasione dell’esordio casalingo contro l’Ostiamare. E’ bene però fare una netta distinzione tra la parte relativa al campo e quella societaria, tenendo comunque presente che sono strettamente correlate l’una con l’altra: se è vero che ci si aspetta un netto cambio di rotta, dimostrando che il ko all’esordio può essere tranquillamente catalogato come il più classico degli incidenti di percorso, altrettanto vero è che la piazza anconetana merita che venga fatta chiarezza una volta per tutte riguardo il futuro e le ambizioni.

Non è mistero che i contatti tra Polci e Di Paolo siano proseguiti anche dopo la partita di domenica e non è nemmeno escluso un ritorno dell’imprenditore romano nelle Marche, per sedersi a un tavolo discutendo della questione relativa ai nuovi ingressi e alle successive sponsorizzazioni. La data più probabile per il closing sembra essere quella del 28 settembre: difficile, per non dire impossibile, che Di Paolo possa tornare per l’infrasettimanale contro San Marino di mercoledì 24 settembre: ma la sua volontà è quella di cercare di essere il più presente possibile sul territorio. Da quanto trapela, l’imprenditore non si tirerebbe certo indietro se si dovesse trattare di rinforzare la squadra a stagione in corso, andando a scovare, con l’aiuto del dt Gaetano Iossa, una serie di profili funzionali al gioco di Maurizi.

Molto dipenderà dai risultati ottenuti a settembre, fermo restando che il tecnico ha già ribadito di essere soddisfatto di lavorare con questo gruppo di giocatori: di certo però, è innegabile che qualche ritocco andrà fatto. Il prossimo ostacolo però, si chiama Termoli, la squadra che l’anno scorso fu la bestia nera dell’Ancona, con due vittorie condite da cinque gol fatti (il 4-0 dell’andata è una ferita ancora aperta e c’è voglia di rivalsa, ndr): di fatto per i molisani sarà l’esordio in campionato, visto che la gara col San Marino della prima giornata è stata rinviata. Biglietti in vendita già da ieri: i 115 tagliandi riservati ai biancorossi sono disponibili sui circuiti Vivaticket al costo di 12 euro.

Gianmarco Minossi