L’Ancona adesso non si ferma più. San Marino ko, la vetta è vicina

ancona

2

san marino

0

(4-2-3-1): Salvati; De Luca, Bonaccorsi, Rovinelli, Calisto (18’ st Petito); Gelonese, Gerbaudo (42’ st MIola); Zini (11’ st Pecci), Meola (21’ st Attasi), Cericola (18’ st Matese); Kouko. A disp. Mengucci, Proromo, Mancino, Di Blasio. All. Maurizi.

SAN MARINO (3-4-3): Meli; Pezzi, Ale, Tosi (1’ st Maimone); Pericolini, Visconti, Useini, Lecchi (33’ st Brighi); Stickler (14’ st D’Antona), Babbi (37’ st Giacomini), Gasperoni (1’ st Provazza). A disp. Ajradinoski, Gulinatti, Golfarelli, Menini. All. Malgrati.

Arbitro: Zantedeschi di Verona.

Reti: 8’ Rovinelli, 32’ st Kouko. Note - Ammoniti: Gerbaudo, Tosi, Gasperoni, Fabbri, Meola; spettatori: 1822 compresi 1017 abbonati; recuperi: 0’ + 4’.

Un gol per tempo, dimostrando anche di saper soffrire, e l’Ancona centra la terza vittoria consecutiva – prima al Del Conero – superando il San Marino con le reti di Rovinelli e Kouko. Un tempo costantemente in proiezione offensiva e mezz’ora della ripresa arroccata a difesa del vantaggio, poi la squadra di Maurizi trova il raddoppio grazie alla classe e alla determinazione di Gerbaudo e Kouko che mette al sicuro il risultato. L’Ancona mantiene l’iniziativa per quasi tutto il primo tempo lasciando l’avversario agire soprattutto di rimessa e trova presto il gol del vantaggio. Prima, però, ci prova Meola con una sgroppata conclusa con un destro fuori di poco. Poco dopo su angolo di Gerbaudo Rovinelli svetta più alto di tutti e di testa infila Meli. L’Ancona potrebbe passare di nuovo dopo una manciata di minuti, il colpo di testa di Kouko su punizione di Gerbaudo mette in difficoltà Meli che non trattiene, Bonaccorsi calcia da distanza ravvicinata ma Meli sulla linea respinge, anche se diversi biancorossi protestano perché pensano che la palla abbia superato la linea di porta. Alla mezz’ora è il San Marino a rendersi pericoloso con Babbi in contropiede, Salvati esce alla disperata e forse tocca l’attaccante che reclama per il possibile rigore. Nell’ultimo quarto d’ora il San Marino prende coraggio. Ma è nella ripresa che la partita cambia volto: pochi minuti e la squadra di Melgrati fallisce la migliore delle occasioni, da destra Stickler per Babbi che di sinistro in area manca il gol del pareggio. Verso la mezz’ora una gran palla da destra di Matese per Kouko che insacca ma in fuorigioco. Poco dopo Provazza in area non riesce a trovare in area la conclusione vincente, così nel rovesciamento di fronte Gerbaudo ruba palla e serve una palla d’oro in area, la difesa del San Marino respinge malamente e Kouko di destro firma il raddoppio. Festa grande al Del Conero, è il gol che fa scorrere i titoli di coda.

Giuseppe Poli