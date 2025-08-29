L’Ancona "battezzata" dal vescovo al Duomo

Biancorossi accolti ieri nel duomo per una cerimonia con benedizione da parte dell’arcivescovo Angelo Spina. Prima le foto di rito sullo scalone, poi la celebrazione eucaristica con tutte le squadre della Ssc Ancona. Infine il dono di una maglia dell’Ancona, quella dei 120 anni, al sindaco Daniele Silvetti, presente insieme all’assessore Daniele Berardinelli, e all’arcivescovo che, alla fine della messa, s’è intrattenuto con la squadra stringendo la mano a un giocatore per volta e augurando al gruppo "In bocca al lupo", dopo averlo esortato, durante l’omelia, a essere "messaggero di pace, di gioia e di speranza". Un concetto che poi ha ribadito alla fine della messa, quando ha raccomandato ai giocatori di diffondere gioia, pace e bene anche in caso di sconfitta. Tanta gente a San Ciriaco, ieri pomeriggio, tante famiglie che hanno accompagnato i piccoli calciatori all’appuntamento. La prima squadra, lo staff e la dirigenza sono arrivati in pullman con un mezzo di Conerobus, lo stesso che li ha prelevati alla fine della celebrazione per riportarli allo stadio. "Avevamo proprio bisogno di questa benedizione – ha attaccato il presidente Polci a margine della cerimonia – anche l’omelia dell’arcivescovo è stata molto significativa. Se potessimo ripartire tutti da lì, abbiamo molto da imparare". Poi Polci ha cominciato a parlare del percorso biancorosso: "Stiamo strutturando la società e la squadra in ottima maniera per migliorare quel processo che è iniziato l’anno scorso. Abbiamo la possibilità di fare un ottimo campionato, ma sarà il campo a parlare". Sui nuovi soci ha spiegato anche che i primi di settembre ci sarà un incontro ad Ancona con tutti coloro che sono pronti a entrare: "I nomi li saprete quando sarà stata fatta la cessione delle quote dal notaio". Polci ha proseguito anche sulla tifoseria in contestazione e non presente all’appuntamento a San Ciriaco: "I tifosi fanno i tifosi, apprezzo tutto quello che stanno facendo, in positivo e in negativo. Il loro supporto per noi è fondamentale. Se tutti unissimo le forze e facessimo tutti squadra, sarebbe difficile sbagliare. Finora abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Quali impegni non abbiamo onorato finora? Ci siamo iscritti, abbiamo sistemato le varie figure societarie, siamo riusciti a ottenere il convitto, che era stato lasciato in pessime condizioni. Ora speriamo di conquistare la tifoseria con quello che stiamo facendo e con i risultati sul campo, ma anche con quello che stiamo facendo fuori dal campo". Massimiliano Polci ha parlato anche degli accordi che l’Ancona sta stringendo con il gestore del Sorrentino, la Nuova Folgore: "A Collemarino con il sindaco e l’assessore allo sport stiamo creando qualcosa di importante, siamo riusciti a conquistare forse una parte del Colle 2006, con Conti ci stiamo interfacciando (presidente del Colle, ndr)), con Bussolari le cose stanno andando avanti, con il Comune pure". E ha concluso nuovamente sul pubblico: "Una curva piena sarebbe una cosa bellissima, ma non sono preoccupato. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo".

Giuseppe Poli