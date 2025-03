L’Ancona contro il gigante Samb. Per onorare i 120 anni di storia

Derby dei derby al Del Conero: appuntamento alle 15 allo stadio di Passo Varano per la sfida regionale più sentita. Come all’andata – la partita finita 1-0 per la formazione di Palladini – si giocherà senza tifoseria ospite, per questioni di ordine pubblico. Ma la partita al Del Conero promette comunque un notevole contorno di pubblico e altrettanto spettacolo, almeno per la categoria. La Samb con gli ex Kerjota ed Eusepi è la leader incontrastata di questo campionato, il gigante cui l’Ancona cercherà di fare lo sgambetto. Per riprendersi da un momento difficile – due punti nelle ultime cinque gare – ma anche e soprattutto per regalare una gioia ai propri tifosi proprio nella settimana in cui la società, o meglio, il calcio anconetano, ha compiuto 120 anni. L’ultima sfida al Del Conero contro la Samb è datata 30 aprile 2017, l’anno del penultimo fallimento, e vinse la Samb 2-1 ma all’andata al Riviera delle Palme s’era imposta l’Ancona. Derby tradizionalmente incerto, insomma: se da una parte c’è la capolista che a otto giornate dal termine viaggia con 10 lunghezze di vantaggio e gioca con relativa pressione, dall’altra c’è un’Ancona che vuole riscattarsi dal doppio ko e dimostrare al suo pubblico che non è la squadra caduta negli ultimi secondi a Recanati ma nemmeno quella molle vista in campo contro il Termoli. Ai dorici serve assolutamente un risultato positivo per rialzare la testa, anche per uscire da quel tunnel che a otto giornate dal termine rischia di diventare estremamente pericoloso. Gadda deve fare a meno di Rovinelli, fermato dal giudice sportivo, ma in extremis recupera Boccardi che dovrebbe sedersi in panchina, in difesa sarà comunque Niccolò Bellucci a ricoprire il ruolo di braccetto di destra della difesa dorica. A centrocampo rientra dalla squalifica Alluci, in attacco qualche dubbio su chi dovrà affiancare Martiniello. Dall’altra parte Palladini dovrebbe riproporre la medesima formazione che domenica scorsa ha affrontato e superato l’Isernia, con Kerjota, Sbaffo e Battista a supporto del centravanti Eusepi.

Giuseppe Poli