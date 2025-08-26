L’Ancona di Chieti fa ben sperare: "L’obiettivo è diventare squadra"

E’ calcio d’agosto, fare valutazioni è prematuro e rischia di essere anche controproducente. Ma andare a vincere a Chieti rappresenta sempre una buona iniezione di fiducia e di autostima per la squadra e per tutto lo staff dorico. L’Ancona c’è o, quantomeno, dà segnali importanti in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Coppa Italia domenica prossima contro il Castelfidardo in casa, campionato quella successiva contro l’Ostiamare, sempre al Del Conero. Tra pochi giorni si fa sul serio, insomma. Stamattina dorici di nuovo al lavoro al Sorrentino, con la speranza di rivedere in gruppo i vari Gerbaudo, Giordani e Di Blasio. "Abbiamo fatto una buona gara – ha attaccato mister Maurizi nella sua analisi dopo il match di Chieti, terminato 2-0 in favore dell’Ancona –, ma questo non deve farci cadere nel tranello del "va tutto bene". Sta procedendo tutto bene, certo, stiamo lavorando tantissimo, e dobbiamo raccogliere i frutti del nostro lavoro. Ma dobbiamo continuare ad allenarci, a giocare con rabbia, con trance agonistica e trasporto emotivo e con un’idea di gruppo che penso sia la cosa più importante nel calcio". Ecco dunque l’idea di Maurizi, quello che sta cercando di trasmettere alla squadra al di là del gesto tecnico, della disposizione in campo, delle prerogative di ciascun giocatore. Diventare squadra il prima possibile: il futuro dell’Ancona passa da questo aspetto. "Mi è piaciuta la compattezza di come siamo stati in campo, di come i giocatori hanno collaborato – ha proseguito il mister –. Questi gli aspetti più importanti. Lavoriamo dal 21 di luglio, tutti i giorni, sono contento del fatto che i ragazzi possano raccogliere i frutti del loro lavoro". Poi l’elogio a uno dei più giovani del gruppo, che Maurizi ha scelto di schierare come titolare al posto dell’esperto Gerbaudo: "Sono molto contento della prestazione di Proromo, un 2006, un giocatore sconosciuto ai più, che ha fatto una prestazione davvero di livello. E questo la dice lunga sul discorso fatto spesso sul fatto che i giocatori siano più o meno conosciuti, sui nomi importanti. Diamogli tempo di maturare. Poi ricordiamoci anche che abbiamo un grandissimo giocatore come Gerbaudo, che non ha potuto giocare perché infortunato. Ma sono molto contento di Proromo e, in generale, di come hanno giocato tutti". Poi Maurizi ha concluso: "Domenica contro il Castelfidardo sarà sicuramente un banco di prova importante, una partita ufficiale e le partite ufficiali hanno degli aspetti mentali diversi. Ma anche quello di Chieti era un bel banco di prova per i ragazzi. Grazie alla Curva Nord, che ci ha dimostrato grande affetto. Arrivare a Chieti per un’amichevole è un gesto di vicinanza davvero importante per noi".

g.p.