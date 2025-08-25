L’Ancona è già in palla e ne rifila due al Chieti

Chieti 0 Ancona 2 (4-2-3-1): Zanin; De Luca, Gallo, Di Filippo, Guerriero; Donsah, Sabba; Arlotti, Cascio, Oddo; Busatto. A disp. Mercorelli, Pracek, Allessi, Pinto, Grandis, Gueye, Ceccarelli, De Souza, Vuthaj. All. Del Zotti.ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli, Bonaccorsi, Rovinelli, Calisto; Gelonese, Proromo; Pecci, Attasi, Cericola; Kouko. A disp. Petrucci, De Luca, Sparandeo, Petito, Miola, Plini, Mancino, Polenta, Gubellini, Meola, Mengucci, Zini. All. Maurizi. Reti: 14’ Cericola, 24’ Pecci.

Cericola e Pecci, un gol per ciascuno: con due sigilli degli attaccanti esterni nel primo tempo l’Ancona si aggiudica per 2-0 l’allenamento congiunto in forma di amichevole di ieri pomeriggio a Chieti. Indicazioni positive per mister Maurizi, almeno sotto il profilo del risultato, che poi è sempre quello che conta di più, anche se è solo calcio d’agosto. Ma tra una settimana si comincia con le partite ufficiali, domenica 31 infatti l’Ancona sarà di scena al Del Conero in Coppa contro il Castelfidardo, primo appuntamento stagionale davanti al proprio pubblico: meglio tornare da Chieti carica di ottimismo e d’entusiasmo in vista degli appuntamenti in cui cominceranno a esserci in palio qualificazioni o punti. Anche perché lo 0-2 maturato a Chieti, contro una delle principali favorite alla vittoria del campionato, è una soddisfazione che fa bene al gruppo, l’Ancona di Maurizi lavora proprio per farsi trovare pronta all’inizio della stagione, ormai è cominciato il conto alla rovescia, e la vittoria all’Angelini soffia sul fuoco dell’autostima. I dorici, tra l’altro, chiudono le amichevoli di precampionato con due pareggi, a Forlì e con l’Albalonga, e con tre vittorie, contro i Portuali, con la Recanatese e appunto, contro il Chieti, proprio il test più temuto. Nell’undici iniziale all’Angelini Maurizi ha schierato Salvati tra i pali, Ceccarelli e Calisto nella posizione di terzini, Bonaccorsi e Rovinelli centrali di difesa. A centrocampo, assente Gerbaudo, infortunato e in tribuna, il mister ha confermato Gelonese e optato per Proromo, preferendolo a Miola, esterni d’attacco Pecci e Cericola, trequartista il baby Attasi e centravanti Kouko. Una formazione che ha mostrato buone cose, riuscendo nella prima mezz’ora a centrare il bersaglio per due volte e mettendo il test amichevole sui binari più favorevoli. La rete del vantaggio dorico è arrivata poco dopo il quarto d’ora, quando Cericola dal limite dell’area ha lasciato partire un sinistro che s’è infilato tra palo e portiere, sul quale nulla ha potuto l’estremo tentativo di Zanin. Il raddoppio biancorosso dopo una decina di minuti con Pecci che di testa è stato bravo a sfruttare al meglio il suggerimento di Ceccarelli. Nella ripresa la consueta girandola di cambi, in cui l’Ancona è riuscita a mantenere equilibrio e solidità nel reparto arretrato, controllando il gioco, con compattezza, evitando di subire gol e tornando a casa con un successo che vale una buona iniezione di fiducia in vista delle partite ufficiali. I dorici oggi riposano, si ritroveranno domattina al Sorrentino di Collemarino per riprendere la preparazione in vista della partita di Coppa col Castelfidardo. Intanto giovedì 28 alle 17 a San Ciriaco è prevista la celebrazione eucaristica che vedrà tutta l’Ancona, compreso il settore giovanile, schierata nella cattedrale davanti all’arcivescovo Spina.

Giuseppe Poli