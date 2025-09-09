L’Ancona è un rebus. Sfortuna e inesperienza: "Ma a Termoli faremo di tutto per i tre punti»

E’ stato tra i pochi a mettersi in luce nel ko all’esordio con l’Ostiamare. Smaltita la comprensibile rabbia post gara, Cristian Pecci prova ad analizzare con lucidità la sfida persa contro la formazione laziale: "Abbiamo affrontato un avversario secondo me molto più attrezzato rispetto al Castelfidardo, che ci ha messo in difficoltà fin dall’inizio. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di una squadra che lotterà per i primi posti del campionato, anche se ovviamente nessuno di noi avrebbe voluto cominciare con una sconfitta davanti ai nostri tifosi. E’ stata una gara combattuta, decisa da un episodio e nella quale le occasioni non hanno girato a nostro favore. Ora dobbiamo resettare e pensare subito alla prossima".

Una sconfitta figlia sicuramente dell’inesperienza, ma anche di una serie di letture sbagliate che hanno dato modo all’Ostiamare di portare gli episodi a proprio favore: "Sono arrivati a questa sfida sicuramente preparati, ci hanno studiato bene e in certi frangenti si è visto". Proprio sui piedi di Pecci è capitata una delle occasioni più nitide del match, con un diagonale rasoterra respinto da Vertua nel primo tempo: "E’ stato bravo il portiere, non siamo stati pronti nella respinta, ma nel complesso abbiamo orchestrato bene i contropiedi. Avremmo anche dovuto sfruttare meglio la superiorità numerica, ma con una squadra che si schiera tutta compatta nella propria metà campo, è anche difficile trovare il pertugio giusto. Magari avremmo potuto cercare più volte l’uno contro uno, io in primis, visto che rientra tra le mie specialità". Parola d’ordine, voltare pagina. Anche perché la prossima trasferta è in programma a Termoli, contro un avversario che l’anno scorso si è dimostrato un’autentica bestia nera per i dorici: "Io sono convinto che questo sia stato un passo falso che vogliamo subito cancellare, domenica prossima faremo il possibile per prenderci i tre punti". A proposito, dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Maurizi, la squadra riprenderà ad allenarsi oggi alle 14:30 al Del Conero, per cominciare la marcia di avvicinamento alla trasferta molisana. Ma a tenere banco, oltre alle vicende di campo, sono quelle societarie: dopo la fugace e alquanto discutibile apparizione di Alessandro Di Paolo domenica allo stadio, c’è attesa per gli eventuali sviluppi che potranno verificarsi nei prossimi giorni, soprattutto alla luce delle dichiarazioni nel post gara del consigliere Andrea Manciola, che ha confermato l’impegno dell’imprenditore romano del jet-set e ha ribadito l’interesse di nuovi gruppi imprenditoriali del territorio, pronti a sedersi al tavolo con Polci e soci alla presenza del sindaco Silvetti. Insomma, tra campo e scrivania, la stagione dell’Ancona (anche quest’anno) non è affatto cominciata in maniera tranquilla.

Gianmarco Minossi