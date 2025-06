L’Ancona puntella la mediana con Miola. Ora si punta Mazzei, pilastro della difesa

La settimana appena cominciata potrebbe davvero essere quella decisiva per l’Ancona: dopo aver sanato le pendenze necessarie all’iscrizione alla Serie D, la società continua a muoversi sul mercato. Dopo aver messo a punto gli arrivi di Alessio Zini e la conferma di Cristian Pecci, la società ufficializza il primo innesto in mediana: si tratta di Alessandro Miola, classe 2001, nell’ultima stagione in forza all’Isernia. Tre innesti dunque e siamo solo all’inizio della campagna acquisti. Il club è ora al lavoro per iniziare a puntellare il reparto difensivo: l’ultimo nome sondato è quello di Tommaso Mazzei. Il difensore centrale, classe 1995, rappresenta un profilo di grande affidabilità e con un bagaglio di esperienza considerevole nel campionato di Serie D, tanto che ci sarebbe anche l’ipotesi Barletta. Nell’ultima stagione, Mazzei è stato un pilastro della difesa della Pistoiese, scendendo in campo ben 31 volte. Una continuità di rendimento che dimostra la sua integrità fisica e la sua importanza nello scacchiere tattico. La sua carriera in Serie D è impressionante, avendo superato quota 300 presenze in questa categoria. Mazzei ha indossato le maglie di diversi club di spicco, tra cui l’Ostiamare, la Lupa Castelli Romani e la Nocerina, lasciando un segno in ogni esperienza. L’interesse dell’Ancona per un difensore del calibro di Mazzei è un chiaro segnale della volontà del club di aggiungere solidità e leadership alla propria retroguardia. Ma non c’è solo il discorso delle entrate da affrontare: la società infatti sa bene che i suoi giocatori più forti sono ambiti da altre squadre della categoria. In settimana il club dovrebbe vedersi con l’entourage di Antonio Martiniello, che a fine stagione aveva palesato la propria volontà di continuare a sposare il progetto biancorosso, ma che ha ricevuto un’importante proposta da L’Aquila, motivo per cui la dirigenza potrebbe proporre al giocatore un leggero ritocco dell’ingaggio. Tra i profili biancorossi più richiesti c’è anche quello di Roberto Codromaz, anche lui propenso a rimanere sotto al Guasco, ma con un progetto credibile. A tal proposito, in settimana Alessandro Di Paolo dovrebbe essere ad Ancona per incontrarsi con Massimiliano Polci e Andrea Manciola, che potrebbero introdurlo al sindaco per illustrare il suo progetto. La dirigenza si sta muovendo, ma ora, per rispetto nei confronti dei tifosi, dovrà fare chiarezza sulle prospettive societarie. Da ricordare, a tal proposito, che questa sera alle 21 al cinema italia si svolgerà l’assemblea indetta dalla Curva Nord. E’ stato invitato anche il sindaco Silvetti. Un’assemblea nella quale verrà inevitabilmente affrontato l’argomento della Como Group, per capire se ci siano reali margini di interessa o se si è trattato semplicemente di un pour parler: in soldoni, buona parte del futuro dell’Ancona passerà anche dall’incontro in Corso Carlo Alberto.

Gianmarco Minossi