L’Ancona si organizza e guarda oltre. Budget di 1,7 milioni per rinforzarsi

Conferenza stampa fiume, ieri mattina al Coni per un’Ancona che guarda verso il futuro. Il presidente Massimiliano Polci e il segretario Andrea Manciola hanno parlato di iscrizione al campionato, di trasformazione in ssdarl e nuovi soci, del ruolo di Alessandro Di Paolo e di quello di Manolo Bucci, della contestazione della tifoseria, ma anche del campo di allenamento per il prossimo anno, di settore giovanile, di obiettivi della prossima stagione, con tanto di budget e mercato. Tutto per chiarire la posizione del contestato presidente Polci davanti alla piazza e cercare di trasmettere alla stessa un po’ della richiesta trasparenza.

"L’iscrizione dell’Ancona al prossimo campionato è imminente – ha detto Polci –, stiamo rispettando i tempi tecnici, poi la trasformazione in ssdarl che dovrebbe avvenire entro il mese di luglio. Queste le fasi più importanti. Per lo staff tecnico, oltre a chi abbiamo già presentato, abbiamo stretto l’accordo con Pietro Bartoccetti che sarà il team manager, e stiamo organizzando l’aspetto sanitario". Manciola ha confermato che è già stata inviata una pec al Comune con copia del bonifico effettuato per il Del Conero e con richiesta di convenzione che dovrebbe essere approvata a breve in giunta: "Con Brilli stiamo procedendo per la polizza che è un elemento necessario. Se non per venerdì (oggi, ndr), al massimo lunedì effettueremo l’iscrizione al campionato".

Per la trasformazione in ssdarl la società aspetta di chiudere la perizia dopo l’iscrizione in D, perché quest’ultimo aspetto possa essere inserito nella perizia e possa incidere sul valore della società stessa. La convocazione dei soci è per il 14 luglio davanti al notaio, in seconda convocazione il 21, come ha spiegato ancora Manciola. Poi un chiarimento: "Non abbiamo mai pensato di tirarci indietro, c’è una società rappresentata da Massimiliano Polci che sta andando avanti e sta facendo tutti i passi per dare a questa piazza una squadra forte. Ci siamo e ci mettiamo la faccia, pur rispettando la contestazione in atto".

Per la sede l’Ancona ha già fatto richiesta al Coni per avere in affitto dei locali sotto alla curva nord, ma pare che ci sia qualche problema da risolvere tra Coni e Sport e Salute, insomma "la risposta non sarà veloce". Alessandro Di Paolo e Manolo Bucci? "Sono amici", non si sbottonano Polci e Manciola, perché l’ufficialità dei nuovi soci verrà resa pubblica solo dopo la trasformazione in ssdarl. Una cosa è certa, cioè che un 50% della società sarà in mani "romane o laziali", mentre il resto Polci vorrebbe cederlo in piccole percentuali a imprenditori locali come Giacomo Di Napoli, proprietario di Netoip.

Il campo di allenamento sarebbe stato individuato nel Sorrentino di Collemarino, ci sarebbe già un accordo di massima con il gestore. Il settore giovanile sarà una delle priorità dell’Ancona. Sul budget Manciola ha concluso: "Sarà più alto di quello dello scorso anno e lo terremo sotto controllo". Si parla di 1.7 milioni di euro. Quanto al mercato "mister Maurizi e il dt Iossa stanno aspettando anche qualche giocatore in discesa dalla serie C". g.p.